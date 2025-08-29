The Swiss voice in the world since 1935

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 28 ago (EFE).- El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, que son pareja desde hace más de dos décadas, esperan su cuarto hijo, según informaron medios de la farándula.

Iglesias, de 50 años, y Kournikova, de 44, están «muy ilusionados» con la idea de volver a ser padres, reveló la revista ¡Hola!, que cita fuentes cercanas a la pareja, y que señala que la deportista está a mitad de embarazo.

La pareja mantiene una relación desde 2001, cuando se conocieron en la grabación del videoclip de ‘Escape’ de Iglesias, y residen en Miami (EE.UU.) con sus hijos Nicholas y Lucy, mellizos de 7 años, y Mary, de 5 años.

De acuerdo con la revista, Kournikova fue fotografiada recientemente en Miami vestida con un conjunto casual que hacía visible su embarazo cuando llevaba a sus pequeños a la escuela.

La revista People, que cita a otra fuente cercana, también confirmó la noticia y añadió que Iglesias ha reducido su tiempo de gira en los últimos años para pasar más tiempo con su familia. EFE

nqs/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR