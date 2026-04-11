Entra en vigor la tregua pascual declarada por Rusia y Ucrania

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Moscú, 11 abr (EFE).- La tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania entró en vigor esta sábado a las 16.00 hora local (13.00 GMT) y, en principio, expirará en la medianoche del domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa.

Éste es el cuarto alto el fuego desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 entre rusos y ucranianos, cuyas negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán. EFE

mos/rcf