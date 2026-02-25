Entre archivos de Epstein parece que faltan decenas de entrevistas del FBI, según medios

3 minutos

Redacción Internacional, 25 feb (EFE).- Decenas de entrevistas a testigos realizadas por el FBI en la investigación de Jeffrey Epstein parece que faltan en el enorme conjunto de archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. el mes pasado, según una investigación que publica este miércoles la CNN.

Estos documentos incluyen tres entrevistas relacionadas con una mujer que acusó al presidente de EE.UU., Donald Trump, de agredirla sexualmente hace décadas, indica la cadena estadounidense.

En otra información publicada ayer por la cadena pública estadounidense NPR, se insiste en que el Departamento de Justicia ha retenido algunos archivos de Epstein relacionados con acusaciones contra Trump.

Según la emisora, también se eliminaron algunos documentos de la base de datos pública donde las acusaciones contra Jeffrey Epstein incluyen menciones al presidente de EE.UU.

Un registro de pruebas proporcionado a los abogados de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, el rico financiero que murió en la cárcel en 2019 mientras afrontaba cargos de tráfico sexual, incluye los números de serie de unos 325 archivos de entrevistas con testigos del FBI.

Sin embargo, más de 90 de esos registros (más de una cuarta parte de la lista) no parece que estén en el sitio web del Departamento de Justicia, según la investigación de la CNN.

Entre esos registros que faltan se encuentran tres entrevistas relacionadas con una mujer que declaró a los agentes que Epstein había abusado de ella repetidamente desde que tenía aproximadamente 13 años y que también acusó a Trump de agredirla sexualmente.

El martes, un legislador demócrata mencionó los documentos aparentemente desaparecidos y cuestionó el alcance real de la divulgación del Departamento de Justicia y si la administración Trump cumplió con la ley que obliga a la agencia a publicar sus archivos relacionados con Epstein.

«Tenemos una superviviente que presentó graves acusaciones contra el presidente», declaró a la CNN Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

«Pero hay una serie de documentos, y al parecer posibles entrevistas, que el FBI realizó con la superviviente que en realidad están desaparecidos, a los que no tenemos acceso», agregó.

Trump ha negado sistemáticamente haber actuado de forma errónea en relación con Epstein. En un comunicado, la Casa Blanca calificó las acusaciones contra Trump de «falsas y sensacionalistas» y señaló una declaración anterior del Departamento de Justicia que afirmaba que «algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente», recuerda la cadena.

Un portavoz del Departamento de Justicia (DOJ) negó que se hubiera eliminado ningún registro de Epstein y enfatizó que el departamento estaba cumpliendo con la ley.

“No hemos eliminado nada y, como siempre hemos dicho, se presentaron todos los documentos pertinentes”, declaró el portavoz a la CNN.

Los documentos no incluidos en la publicación eran “duplicados, confidenciales o parte de una investigación federal en curso”, añadió. EFE

rml/ah