Entre palmas y fe, se inicia la Semana Santa en Nicaragua con Procesión del Triunfo

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San José, 29 mar (EFE).- El sol de marzo no da tregua en Managua, capital de Nicaragua, pero bajo su peso, el olor a incienso y la agitación de las palmas dictan otra realidad. Es Domingo de Ramos y en el atrio de la Catedral Metropolitana no cabe un alma más.

Y no es una multitud cualquiera: es una marea de fieles que, con el rosario enredado en las muñecas, ha llegado temprano para custodiar una tradición que hoy vive puertas adentro.

La escena parece suspendida en el tiempo. En el centro del patio, la imagen de Jesús del Triunfo avanza balanceándose sobre el lomo de un burro, sostenida por hombres devotos. A su paso, las palmas se elevan al cielo como espadas verdes, buscando la bendición del cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.

«Levanten sus palmas para bendecirlas», pidió a los católicos el purpurado, quien con el rostro curtido por el calor, rociaba el agua bendita las palmas, mientras los fieles lanzaban vivas a «Jesús del Triunfo», a «Cristo Rey».

La jornada inició en los alrededores del templo, donde se realizó la bendición de las palmas en un ambiente marcado por cantos litúrgicos y expresiones de fe.

Hoy la Procesión del Triunfo es un recorrido corto, un circuito cerrado de fe. Al igual que el año pasado, las campanas suenan con fuerza, pero sus ecos mueren en las verjas del templo. Es una celebración de contrastes: adentro hay júbilo y hosannas; afuera, el silencio de las procesiones que ya no recorren las avenidas.

Niños, mujeres, hombres y ancianos, que se congregaron desde tempranas horas con ramos de palma elaborados de forma artesanal que transforman las hojas en cruces, caminan con paso lento siguiendo a la imagen de Jesús del Triunfo que avanza sobre el lomo de un burro rodeando la catedral en una romería breve pero cargada de simbolismo.

Al final de la jornada, cuando la imagen cruza el umbral del templo para resguardarse del sol, queda en el aire una sensación de resistencia silenciosa. La Semana Santa ha comenzado en Nicaragua, y aunque el espacio sea reducido, la devoción parece haber encontrado en el encierro su forma más solemne de manifestarse.

Ya dentro de la catedral, que simboliza la entrada de Jesús en Jerusalén, se desarrolló la eucaristía, destacando la lectura de la Pasión de Cristo. El ambiente se caracterizó por el recogimiento, acompañado de música sacra e incienso.

Al concluir la ceremonia, el ambiente de solemnidad dio paso a un retiro ordenado. Los fieles abandonaron el recinto llevando consigo sus palmas benditas, símbolos de protección y fe que decorarían sus hogares hasta el próximo año.

La celebración se replicó en distintas parroquias del país, donde también se vivió el Domingo de Ramos con alegría y devoción, adaptándose a las nuevas circunstancias.EFE

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