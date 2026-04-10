Entrenador del Pachuca dice que el colombiano Christian Rivera potenció nivel del equipo

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Pachuca (México), 9 abr (EFE).- El argentino Esteban Solari, entrenador del Pachuca, aseguró este jueves que la llegada del colombiano Christian Rivera potenció el nivel de su equipo en el Torneo Clausura del fútbol mexicano.

«Christian nos ha dado más jerarquía, ha aportado un salto de calidad importante para nosotros. Nos ha potenciado, es un líder dentro y fuera del campo. A nosotros nos sirve mucho su personalidad dentro del vestuario», destacó el estratega.

Rivera, de 30 años, arribó a los ‘Tuzos’ al inicio de este torneo y de inmediato se convirtió en habitual en el 11 de Solari.

Hasta la decimotercera jornada, el centrocampista nacido en Valle del Cauca ha sido titular en 12 partidos y suma una anotación, algo que Solari valora por el equilibrio que da a su equipo que marcha en la cuarta posición del certamen, dentro de los ocho primeros que se clasificarán a la fase final.

A pesar de la buena marcha de sus muchachos, que en la fecha 13 vencieron a domicilio al Cruz Azul, segundo de la competencia, el timonel subrayó la importancia de mantener la autocrítica para sostenerse en puestos de liguilla.

«Tenemos mucho margen de mejora. Hay muchas fases que debemos corregir, es algo que hablamos mucho con los jugadores. Nosotros estamos en el camino de conseguir esa consistencia y enfrentar desafíos grandes como fue el juego ante Cruz Azul, en el que el equipo mostró gran personalidad», explicó.

Solari reconoció que, a pesar de lo movido de los calendarios, que cada fecha FIFA se llevan jugadores para actuar con sus respectivas selecciones, como fue el caso del venezolano Salomón Rondón, su plantel ha respondido.

«La semana pasada Salomón Rondón tuvo que ir a Uzbekistán y así otros seleccionados que tienen que cumplir, es algo que pasa a la mayoría de los equipos, pero los entrenadores debemos buscar alternativas para encontrar la manera de que no se noten las ausencias», concluyó.

En la decimocuarta jornada del Clausura, el Pachuca recibirá el próximo sábado al Santos Laguna, último en la tabla de clasificación. EFE

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