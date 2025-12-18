Entrenador del Talavera asegura cumplir un sueño: “Que un partido mío se vea en Argentina”

Talavera de la Reina (Toledo), 18 dic (EFE).- El entrenador del Club de Fútbol Talavera, Alejandro Sandroni, ha asegurado esta noche haber cumplido un sueño en su enfrentamiento de dieciseisavos de Copa del Rey contra el Real Madrid: que un partido dirigido por él “se vea en Argentina”, su país natal.

En la rueda de prensa postpartido, Sandroni ha recordado que este enfrentamiento con el Real Madrid, que ha finalizado 2-3 con un resultado favorable para el equipo de Xabi Alonso, le ha permitido cumplir su sueño, el cual llevaba persiguiendo desde que llegó a España con 13 años.

El entrenador ha agradecido el recibimiento de la afición y ha afirmado que para momentos como el que ha vivido desde el autobús “está en el fútbol” y ha asegurado que hacía mucho que no “sentía los pelos como escarpias”.

En la misma línea, ha agradecido a la afición el apoyo constante, durante los 90 minutos, y que el mejor ejemplo de lo que ha sido hoy la afición talaverana se ha visto reflejado en la reacción al 1-3 en contra, coreando el nombre del portero, a pesar de haber cometido un error.

Sandroni ha señalado “que nos gusta ganar”, pero que el verdadero objetivo era “que la afición se fuera contenta” del Municipal El Prado y “orgullosa de sus jugadores por defender su escudo y los colores de la ciudad”, y ha asegurado que ese objetivo se ha logrado.

Para finalizar, ha advertido que se tiene que mantener la misma unión y jugar con el mismo nivel de compromiso durante la competición liguera en Primera Federación para poder conseguir el verdadero objetivo del equipo de mantener la categoría.EFE

