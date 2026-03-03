Envían a prisión a 19 investigados por robo de billetes tras el accidente aéreo en Bolivia

2 minutos

La Paz, 3 mar (EFE).- La Justicia de Bolivia ha decidido enviar a prisión preventiva durante cuatro meses a 19 personas investigadas por su implicación en el robo de billetes que eran trasladados por el avión militar de carga que se accidentó el viernes en la ciudad de El Alto y que provocó al menos 24 muertes.

En la audiencia telemática del Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de El Alto, celebrada el lunes, comparecieron 34 personas que fueron aprehendidas por los altercados registrados tras el suceso.

También se dispuso la detención domiciliaria para 14 personas y una recibió la «libertad pura y simple».

Los detenidos son investigados por delitos como robo agravado, instigación pública a delinquir y daños a bienes del Estado.

El accidente se produjo cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y recorrió cerca de un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, afectando a los vehículos que circulaban por el lugar.

La aeronave, procedente de la ciudad oriental de Santa Cruz, transportaba una importante cantidad de moneda local sin valor legal que debía entregarse al Banco Central de Bolivia (BCB) para su correspondiente monetización.

Los billetes quedaron esparcidos por los alrededores, ante lo cual miles de personas llegaron hasta allí para intentar llevarse el dinero.

Primero los bomberos intentaron dispersarlos con descargas de agua y posteriormente la Policía tuvo que emplear gases lacrimógenos y se desplegaron militares, pues cada vez más gente reaccionó con violencia contra los agentes, periodistas y personal de salud que estaban en el lugar.

El accidente dejó hasta el momento 24 fallecidos, 37 heridos y unos 15 vehículos dañados.

El lunes, el piloto declaró ante los fiscales que la pista de aterrizaje estaba congelada por la granizada y lluvia que cayeron en El Alto, por lo que los frenos no le respondieron, según su abogado, Ricardo Maldonado.

Las autoridades nacionales informaron de que también están abiertas tres investigaciones para conocer las causas y responsables del accidente, una a cargo de una junta de militares de la FAB, otra llevada adelante por el fabricante del avión y la tercera por la aseguradora de la aeronave. EFE

