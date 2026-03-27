Enviado de EEUU afirma que habrá reuniones con Irán esta semana y barcos pasarán por Ormuz

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Miami (EE.UU.), 27 mar (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó este viernes que se mantendrán reuniones con Irán «esta semana» y que hay barcos pasando por el estrecho de Ormuz, al insistir en que sí existen «negociaciones» con el régimen iraní.

«Pensamos que habrá reuniones esta semana. Ciertamente lo esperamos. Algunos barcos están pasando. Esa es una muy buena señal. Y pienso que el presidente (estadounidense, Donald Trump) quiere un acuerdo de paz», declaró Witkoff en el foro FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.

El enviado de Trump, quien hablará momentos después en el mismo foro, no indicó quiénes participarían ni dónde ocurrirían dichas reuniones con Irán, cuyo gobierno no ha reconocido de forma oficial la existencia de dichas conversaciones para terminar con la guerra, que dura ya casi un mes.

«Algunas personas han negado que estamos negociando. Pienso que todos en este lugar sabemos que estamos negociando. Está claro que algunos barcos están pasando. Puede ser que tengamos una definición diferente de negociar a la de ellos», añadió Witkoff.

Las declaraciones de Witkoff se producen tras una conferencia del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien señaló este viernes en París que la operación militar en Irán terminará en «cuestión de semanas» y urgió al resto de países «a implicarse más» para que la navegación en el estrecho de Ormuz «sea segura».

Witkoff tampoco aclaró qué barcos están pasando por el estrecho de Ormuz, pues este viernes la organización Marine Traffic indicó que dos cargueros chinos que se dirigían allí tuvieron que dar media vuelta por no contar con garantías de paso por parte de Irán pese a su alianza estratégica con China.

En medio de este escenario, el barril de petróleo de Brent para entrega en mayo cerró la semana a 112,57 dólares, lo que refleja que el mercado no ve señales de distensión en el golfo Pérsico y también supone el precio más alto desde julio de 2022.

El enviado de EE.UU. a Oriente Medio resaltó como una señal al mercado que Trump postergó hasta el 6 de abril un eventual ataque contra las instalaciones petroleras iraníes al dar a entender que estaban en curso negociaciones para un posible fin de la guerra.

«Tenemos un presidente que cree en soluciones elegantes, y las soluciones elegantes son soluciones diplomáticas. Tenemos un acuerdo de 15 puntos en la mesa que los iraníes ya han tenido tiempo» de analiza . «Esperamos una respuesta suya, y eso lo resolvería todo», manifestó Witkoff. EFE

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