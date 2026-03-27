Erradican 7 hectáreas de cultivos de marihuana en zona paraguaya fronteriza con Brasil

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Asunción, 27 mar (EFE).- Agentes paraguayos erradicaron siete hectáreas de cultivos de marihuana y se incautaron de 500 kilos del estupefaciente durante un operativo en una zona rural del municipio de Cerro Corá, en el departamento de Amambay (norte), limítrofe con Brasil, informó este viernes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En un comunicado, la Senad indicó que un equipo antidrogas se internó en un área rural de la colonia Vista Alegre donde localizó y desmanteló «cuatro campamentos utilizados por los cultivadores».

Los agentes destruyeron 500 kilos de marihuana picada, añadió el informe.

La Senad estimó en 21 toneladas de marihuana la producción de las plantaciones destruidas.

En la zona se ordenó un patrullaje y el «reconocimientos de posibles senderos» que podrían ser utilizados para el traslado de cargamentos de marihuana hacia centros urbanos, indicó la secretaría.EFE

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