Escritor Daniel Quirós busca con la ficción reflejar la Costa Rica actual y sus problemas

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Douglas Marín

San José, 10 abr (EFE).- El escritor costarricense Daniel Quirós resaltó la importancia de reflejar a través de la ficción, en obras como su nuevo libro ‘Vientos alisios’, la Costa Rica contemporánea caracterizada por su imagen verde y turística, pero que también enfrenta problemas sociales y económicos como la gentrificación, el narcotráfico y el daño ambiental.

«Es muy importante que empecemos a vernos en literatura, en ficción, que haya ficción que represente una Costa Rica contemporánea que conecta con los problemas de la gente, con el país que la gente está viendo. La literatura permite eso», declaró Quirós (San José, 1979) en una entrevista con EFE.

Quirós lanzó recientemente la novela ‘Vientos alisios’, en la cual expone problemas sociales del país en el escenario de la provincia de Guanacaste (Pacífico), un lugar rico en biodiversidad, recursos naturales y playas, que es uno de los polos turísticos de Costa Rica donde se ubican desde pequeños hoteles hasta grandes cadenas de cinco estrellas.

Se trata de una novela negra que cuenta la de historia sobre la desaparición del biólogo Jaime Morales mientras realizaba un estudio ambiental en un estero, cuya conexión con el mar había sido destruida en medio de desarrollos turísticos de lujo.

Don Chepe, un investigador informal, es contratado para buscar al biólogo y conforme avanza en su trabajo va descubriendo tensiones entre los locales y el turismo masivo, la gentrificación y los grandes desarrollos turísticos, pero además aparece como un factor clave el narcotráfico, que en los últimos años se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica.

«La literatura lo que logra es un tipo de reflejo ante lo que está pasando socialmente. La veo como esta metáfora, no sé si cursi del espejo. La literatura lo que hace es reflejarnos a nosotros mismos para tomar conciencia de una realidad que a veces damos por sentada», dijo.

Quirós agregó: «Es muy bueno que nos empecemos a ver como temática literaria, que es algo que ha faltado en Costa Rica por un tiempo, de reconocernos en nuestros espacios, en nuestra realidad socioeconómica y cultural y de vernos reflejados para empezar a reflexionar».

Para el escritor, ‘Vientos alisios’ viene a «abrir una discusión sobre ciertas problemáticas de la Costa Rica contemporánea» como el «frágil equilibrio» que existe en el país entre el desarrollo turístico y económico y la protección del ambiente y los ecosistemas frágiles.

Otra arista de la novela es la penetración del narcotráfico en Costa Rica, país que se ubica en una posición geográfica estratégica en las rutas de la droga entre los productores de Suramérica y el mercado de Estados Unidos.

«Muchas de las cosas que se mencionan en la novela, aunque son ficción definitivamente están basadas en hechos reales y en una creciente criminalidad y violencia real en Costa Rica, que no solo tiene un componente de violencia física como los homicidios, sino que también el componente de lavado de dinero», expresó.

Esta es la tercera novela de una serie de Daniel Quirós que incluye ‘Verano Rojo’ y ‘Lluvia del Norte’, las cuales también tienen al investigador Don Chepe como protagonista.

Quirós afirma que los escritores siempre tienen «algo bajo la manga» y que espera terminar pronto una nueva novela de «ficción especulativa» enmarcada dentro de un periodo posapocalíptico en el que han desaparecido la mayoría de las personas en Costa Rica y la naturaleza ha tomado el control. EFE

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