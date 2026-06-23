Escrutinio en Colombia avanza entre felicitaciones a De la Espriella y las dudas de Cepeda

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Bogotá, 22 jun (EFE).- El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia avanza con rapidez en medio de felicitaciones al ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador según el conteo preliminar, y las dudas de su rival, el izquierdista Iván Cepeda, cuyo equipo presentó más de 57.000 reclamaciones ante las autoridades electorales.

Según el preconteo, De la Espriella ganó con 12,9 millones de votos frente a los 12,7 millones obtenidos por Cepeda, una de las diferencias más estrechas de la historia reciente del país, al imponerse por apenas 250.830 sufragios, un margen de 0,96 puntos porcentuales.

El senador de izquierda aseguró hoy en una conferencia de prensa que su campaña actuará dentro de las normas legales y explicó que su equipo de vigilancia electoral presentó 57.189 reclamaciones ante las autoridades electorales para que sean revisadas durante el escrutinio.

Además, Cepeda afirmó que no le «asustan ni sus rugidos ni sus alaridos», en respuesta a declaraciones de De la Espriella, conocido por sus seguidores como El Tigre, tras conocerse el resultado preliminar, en el que pidió a su rival y al presidente colombiano, Gustavo Petro, que respeten la voluntad popular.

«A nosotros que no nos amenacen», dijo Cepeda en una declaración ante la prensa en la que señaló que el país está dividido en «dos mitades casi idénticas y simétricas» y defendió la necesidad de abrir un diálogo nacional.

Mientras Cepeda hizo esta declaración, De la Espriella y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, no se manifestaron tras su discurso del domingo y tuvieron agenda privada.

Apoyo de líderes de derecha

De la Espriella sumó este lunes más felicitaciones, como la del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró que el ultraderechista será un «gran presidente» y anticipó que la relación bilateral será «mucho mejor» que con el Gobierno de Petro.

El republicano explicó en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval que habló con él por teléfono el domingo por la noche y que este le agradeció el respaldo electoral brindado durante la campaña.

Otros líderes políticos también se sumaron a la celebración de De la Espriella, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y la candidata derechista peruana Keiko Fujimori, cuya victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales está muy próxima a confirmarse.

Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió esperar al «conteo definitivo» para «felicitar» al ganador de las elecciones colombianas, a pesar de los resultados preliminares a favor de De la Espriella.

Elecciones tranquilas

La misión de observación electoral (MOE) catalana aseguró que la segunda vuelta presidencial se desarrolló de forma «tranquila y pacífica», dentro de la normalidad y sin incidentes, aunque identificó algunos casos de constreñimiento que limitaron el voto.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró una «cumbre interinstitucional poselectoral» en la que participaron el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz; el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades.

«En esta reunión, del más alto nivel, buscamos dar un parte de tranquilidad sobre lo que viene sucediendo, resolver unas preguntas, sobre todo las que ha hecho el presidente de la República a la Registraduría (organizadora de las elecciones). No se trataba de reprender a nadie ni de dar discursos, he tomado nota de todas las respuestas y llevaré al señor presidente estas respuestas», expresó Benedetti.

Movimientos políticos

El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), anunció que buscará formar una coalición con otros partidos para apoyar la agenda en el Congreso del ultraderechista.

«A través de compromisarios y voceros del Senado y Cámara, buscaremos una coalición en el Congreso con otras fuerzas políticas. Prepararemos una agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno y otras bancadas cercanas, que contribuya a solucionar los problemas de los colombianos», señaló el partido uribista en un comunicado.

El Centro Democrático, que tras la primera vuelta de las elecciones apoyó al ultraderechista, señaló que «reconoce en las ideas presentadas por el doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo, gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia». EFE

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