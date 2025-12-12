Eslovaquia elimina ente protector de denunciantes de corrupción pese al veto presidencial

3 minutos

Praga, 12 dic (EFE).- El Parlamento de Eslovaquia abolió este viernes, de forma definitiva pese al veto presidencial, la Oficina para la Protección de Denunciantes de corrupción (UOO), una decisión criticada por la oposición, ONG y la Comisión Europea como un retroceso democrático.

La medida fue aprobada en una votación que obtuvo el respaldo de 77 diputados de la coalición gubernamental que encabeza el populista Robert Fico, del total de 150 escaños de la cámara.

La votación se produjo apenas unas horas después de que el presidente, Peter Pellegrini, vetará el jueves la norma que se había aprobado en primera lectura esta semana con un procedimiento de urgencia.

La oposición, que rechaza la medida, convocó una manifestación de repulsa para el próximo martes.

El jefe de Estado vetó la norma tras considerar que no había motivos para un procedimiento legislativo abreviado, por las reservas que planteó la Comisión Europea sobre las posibles consecuencias para Eslovaquia y la insuficiente protección de las víctimas de delitos tras la adopción de la nueva ley.

Tras la abolición del organismo, más de un centenar de personas protegidas por haber denunciado posibles actos de corrupción han quedado sin amparo institucional.

La propia UOO aseguró después de la votación que la medida socava «la confianza en el Estado de derecho y expone a Eslovaquia a un riesgo real de perder importantes fondos europeos».

El primer ministro impulsó el desmantelamiento de la UOO después de que ésta multara tres veces al Ministerio del Interior con más de 100.000 euros en total por no respetar el estatus de denunciantes protegidos.

Creada en 2021 para proteger a denunciantes de corrupción, la nueva ley prevé sustituir la citada entidad por un nuevo organismo, una medida que, según la Fiscalía, varias ONG y la oposición, debilita las garantías, vulnera normas europeas e impone una dirección políticamente designada por el Ejecutivo.

El Gobierno, una coalición de populistas de izquierda y ultraderechistas, considera que la UOO está politizada y otorgó protección a presuntos «delincuentes», en concreto a exagentes del cuerpo de élite NAKA, que en la legislatura anterior persiguieron por corrupción a personas cercanas a Fico.

La Comisión Europea, al igual que expertos legales y ONG, insistió en que el organismo encargado de proteger a los denunciantes debe ser independiente y autónomo para poder dar garantías a quienes denuncian corrupción política.

El Ejecutivo eslovaco ha sido cuestionado en esta legislatura por la eliminación, poco después de su llegada al poder, de la Fiscalía Especial anticorrupción, que dirigía numerosas investigaciones contra personas cercanas a Fico, y también por una reforma del Código Penal que suavizó mucho las penas y recortó los plazos de prescripción de delitos.EFE

gm/ll/mr