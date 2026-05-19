España, Italia y Grecia crean una federación europea para defender la aceituna en la UE

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Roma, 19 may (EFE).- Las principales asociaciones de productores de aceituna de mesa de España, Italia y Grecia crearon la Federación Europea de la Industria de la Aceituna (EFOI) para unificar su voz en Bruselas y defender al sector frente a las disputas comerciales internacionales, informaron este martes en un comunicado.

La nueva entidad, presentada en Roma y con sede en la capital italiana, estará presidida por el español Francisco Torrent Cruz, actual presidente de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa).

El proyecto está impulsado por la organización española, la italiana ASSOM y la griega PEMETE.

Las tres organizaciones fundadoras señalaron que la alianza busca representar a un sector en expansión que, según denuncian, ha recibido hasta ahora «escasa atención y apoyo» por parte de las instituciones de la Unión Europea (UE).

El sector vincula a unas 80.000 explotaciones agrarias comunitarias, con una producción europea de 858.000 toneladas en la campaña 2024-2025, mientras que el mercado internacional mueve de media más de tres millones de toneladas anuales.

Entre las prioridades de la federación destaca la defensa de la industria ante los aranceles impuestos por Estados Unidos y la revisión del acuerdo comercial de la UE con Mercosur.

Las empresas europeas critican la falta de reciprocidad en las normativas técnicas, medioambientales y laborales frente a competidores directos extracomunitarios, especialmente del norte de África, lo que consideran que genera una situación de desventaja y competencia desleal.

En este sentido, los firmantes hicieron hincapié en la urgencia de reorientar los programas europeos de promoción agroalimentaria, porque consideran que las iniciativas actuales de la UE han resultado insuficientes para fortalecer la competitividad internacional y consolidar el posicionamiento en los mercados exteriores de las aceitunas producidas en Europa. EFE

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