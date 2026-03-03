España, ligeramente por debajo de la media europea en los índices de violencia machista

3 minutos

Viena, 3 mar (EFE).- España se sitúa ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea (UE) en los principales indicadores de violencia machista, con un 28,3 % de mujeres que declara haber sufrido violencia física o sexual, frente al 30,7 %, según un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) publicado este martes.

El estudio, difundido en Viena y basado en datos oficiales y en encuestas a más de 114.000 mujeres entre 2020 y 2024, advierte que la prevalencia de violencia machista apenas ha bajado en la última década, algo que muestra que hay fallos en los sistemas y las políticas de los países miembros y de las instituciones europeas.

El 28,2 % de las encuestadas en España declara haber sufrido violencia o acoso sexual en sus trabajos a lo largo de su carrera, frente al 30,8 % en el conjunto europeo.

En casi el 10 % de los casos se ha tratado de un único episodio de acoso sexual, mientras que en cerca del 17 % se documentaron situaciones repetidas, cifras algo por debajo de la media europea, que alcanzan el 11 % y el 18 %, respectivamente.

El uso de herramientas digitales para acosar también es frecuente: más de una cuarta parte de las trabajadoras españolas ha sido víctima de ciberacoso.

La FRA advierte que los datos muestran que muchas mujeres acaban dándose de baja debido a ese acoso, lo que evidencia la urgencia de establecer mecanismos integrales de apoyo económico y social, incluyendo protección laboral, asistencia financiera y cobertura sanitaria que aborde tanto daños inmediatos como secuelas físicas y psicológicas.

Violencia de pareja

El informe, elaborado por la FRA junto al Instituto Europeo de Igualdad de Género, incide en que el mayor peligro para las mujeres viene de sus parejas: casi el 29 % de las españolas han sido agredidas física o sexualmente por maridos o novios alguna vez en su vida. En la UE, ese porcentaje es de casi el 32 %.

Bastantes menos, el 20 % de las encuestadas tanto en España como en la UE, han sido atacadas o amenazadas por agresores que no eran sus parejas.

En este aspecto, la FRA insta a los Estados miembros a aplicar directrices que aseguren sanciones penales efectivas y que se consideren circunstancias agravantes en casos de violencia de pareja.

En general, el informe advierte que las cifras reales de violencia machista pueden ser mucho más altas, ya que muchas mujeres siguen sin denunciar a la Policía por miedo, vergüenza o por creer que no servirá de nada.

Violencia infantil

Los casos de violencia sexual contra niñas en España (6,8 %) también afectan a un porcentaje similar al de la media europea (6,6 %).

España, junto con Portugal, se encuentra claramente por debajo de la media europea en cuanto a la violencia física o psicológica sufrida por las niñas a manos de los progenitores.

Según la FRA, el 20,2 % de las mujeres españolas declara haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su madre, padre o ambos antes de los 15 años, frente al 32,9 % de media en la UE.

La diferencia es especialmente notable si se compara con países como Luxemburgo, Finlandia o Alemania, donde casi la mitad de las mujeres afirma haber vivido este tipo de experiencias.

Los expertos señalan que estas cifras reflejan no solo la incidencia real de la violencia en la infancia, sino también posibles diferencias en la aceptación social de ciertas prácticas disciplinarias y en la disposición a denunciarlas. EFE

