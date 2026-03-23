España alcanzó un nuevo máximo en solicitudes de patentes europeas en 2025, un 2,9 % más

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Berlín, 24 mar (EFE).- España alcanzó un nuevo máximo en solicitudes de patentes europeas en 2025, con un total de 2.255, lo que representa un 2,9 % más que el año anterior y el mayor volumen anual de peticiones registrado hasta la fecha, según la Oficina Europea de Patentes (OEP).

El estudio anual publicado este martes reveló que, dentro de la Unión Europea (UE), España ocupa el noveno puesto por volumen de solicitudes y representa el 1,1 % del total de solicitudes presentadas (201.974) ante la OEP en 2025.

Además, se encuentra en decimoquinta posición mundial y vigesimoquinta en volumen de solicitudes per cápita.

Desde 2016, España registró un avance superior al 43 % en materia de solicitudes de patentes europeas, lo que le sitúa como el tercer país con mayor crecimiento en la última década entre los principales países europeos solicitantes de patentes (aquellos con más de 2.000 solicitudes anuales).

El sector sanitario, principal motor de las solicitudes

Por sectores, las tecnologías relacionadas con la salud continúan siendo el principal motor de las solicitudes españolas.

En concreto, la biotecnología fue el campo tecnológico con mayor número de solicitudes (181), seguida por el farmacéutico (179) y el médico (167), tres ámbitos que representaron casi una cuarta parte de todas las solicitudes españolas ante la OEP.

Aunque el sector farmacéutico retrocedió un 19 % respecto al año anterior -en línea con la tendencia global-, la biotecnología y la tecnología médica crecieron un 11 % y 2,5 %, respectivamente.

Por otro lado, el sector de la informática creció un 29,8 % en 2025, al igual que a nivel global con un aumento del 6,1 %, impulsado por la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías cuánticas.

Según el estudio, aunque Estados Unidos concentró la mayor parte de las solicitudes en informática, los innovadores europeos se posicionaron como líderes en IA y tecnologías cuánticas.

El sector del transporte, con un fuerte crecimiento en años anteriores en España, registró un descenso del 15,4 % en 2025, pero sigue siendo un ámbito relevante dentro del ecosistema innovador nacional.

Cataluña y Madrid, líderes en solicitudes españolas

Por regiones, Cataluña es la líder con 754 solicitudes, un 4,1 % más respecto del año anterior, lo que representa el 33,4 % del total nacional; seguida de la Comunidad de Madrid, con 484 solicitudes y un aumento del 17,2 %.

El País Vasco ocupa la tercera posición, con 310 solicitudes, seguido por la Comunidad Valenciana (152) y Navarra (142).

A nivel municipal, Barcelona y Madrid se mantienen entre las 100 principales ciudades europeas en cuanto a actividad de patentes.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) encabezó nuevamente el ránking de solicitantes españoles ante la OEP, con 55 solicitudes de patentes.

Junto con el CSIC, la Universidad del País Vasco, la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona figuran entre los diez principales solicitantes españoles, con un total de 112 solicitudes de patentes europeas en 2025.

En el sector privado destacan empresas como Autotech Engineering, Multiverse Computing, Amadeus y Ficosa Automotive, lo que refleja, según la OEP, «el creciente peso de las empresas industriales y tecnológicas en la protección internacional de las invenciones».

Por su parte, el sistema de Patente Unitaria, en funcionamiento desde junio de 2023, gana impulso entre los solicitantes españoles, con un registro de 580 solicitudes, una tasa de adopción del 56,1 % que se sitúa por encima de la media mundial (28,7 %) y de la media de la UE (40,7 %). EFE

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(Infografía)