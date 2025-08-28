The Swiss voice in the world since 1935

España alcanza el objetivo de dedicar a Defensa el 2% de su PIB

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El Gobierno de izquierdas español se congratuló este jueves por haber alcanzado la meta de consagrar el 2% de su PIB a Defensa, un compromiso adquirido hace 11 años con los socios de la OTAN, que ahora pretende, en plena guerra de Ucrania, que el gasto aumente al 5%.

«España, como socio fiable y responsable (…) cumple con el compromiso adquirido de alcanzar el 2% del PIB en inversiones del ámbito de defensa», informó el Ministerio de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez en un comunicado.

«Ello es posible gracias al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que cuenta con una inversión inicial de 10.471 millones de euros [12.213 millones de dólares], en 2025», añadió el ministerio.

El compromiso de dedicar el 2% se acordó en una cumbre de la OTAN en Gales en 2014.

Los tres miembros de la OTAN que más porcentaje de su PIB dedican a Defensa están cerca de la Rusia de Vladimir Putin, que hace tres años y medio lanzó la invasión de Ucrania: se trata de Polonia (4,48%), Lituania (4%) y Letonia (3,73%), según datos de la alianza militar.

España se sitúa en el grupo de cola junto a Alemania, Portugal y Bélgica, también con 2%.

En la última cumbre de la OTAN, en junio en La Haya, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con castigar comercialmente a España por la negativa de Sánchez de comprometerse a elevar al 5% del PIB su gasto en Defensa.

«El Ministerio de Defensa nos dice que las capacidades acordadas con la OTAN representan un 2,1% de nuestro PIB, y es lo que vamos a hacer», dijo Sánchez en Bruselas poco después.

al/mdm/du/avl

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR