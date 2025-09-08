España anuncia medidas contra el «genocidio» en Gaza e Israel la acusa de «antisemita»

España e Israel se enzarzaron este lunes en un nuevo cruce de duras declaraciones luego de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara medidas «para detener el genocidio en Gaza» e Israel respondiera denunciando una «campaña antiisraelí y antisemita» de Madrid.

El Gobierno de España es una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, lo que suele causar choques con Israel, que no tiene embajadora en Madrid desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Ejecutivo de Sánchez en mayo de 2024.

En «un paso más (…) para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina», aseveró el líder socialista desde el Palacio de la Moncloa, en Madrid.

Sánchez informó este lunes de una serie de medidas, entre ellas un embargo de armas a Israel, la denegación de la entrada en el espacio aéreo a naves que «transporten material de defensa destinado a Israel», y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que lleven combustible para el ejército hebreo.

Entre las medidas, que se ejecutarán «de manera inmediata», Sánchez destacó una ley que «consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023».

También incluyen prohibir la entrada a territorio a personas «que participen de forma directa en el genocidio», vetar el ingreso de productos «provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania» y limitar los servicios consultares españoles a personas que residan en esos asentamientos.

Por último, España -donde se suceden protestas propalestinas como las que han entorpecido en los últimos días la Vuelta ciclista- incrementará su ayuda a los palestinos y a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), agregó Sánchez.

«Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión» sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y «aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina», continuó el dirigente de izquierda.

Inmediatamente después, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, respondió con un largo mensaje en la red X en el que acusó al Gobierno español de llevar a cabo «una campaña continuada antiisraelí y antisemita» con el fin de «distraer la atención de graves escándalos de corrupción».

El ministro se refería a los frentes judiciales que cercan a Sánchez, como una investigación por un caso de mordidas a cambio de obras públicas contra dos antiguos cercanos colaboradores suyos, su ex número tres Santos Cerdán y su ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Asimismo, Sánchez se ha visto debilitado por investigaciones judiciales contra su esposa, su hermano y el fiscal general del Estado que nombró su Gobierno.

El ministro israelí afirmó que, a modo de sanción, su gobierno prohibirá la entrada en Israel a dos ministras españolas, ambas pertenecientes a la plataforma de izquierda radical Sumar, parte de la coalición gobernante junto a los socialistas.

«Es un orgullo que un estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada», respondió una de ellas en la red Bluesky Yolanda Díaz, uno de los principales rostros de Sumar, que suele empujar a los socialistas a ser más contundentes contra Israel por sus acciones en Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español también censuró «la inaceptable prohibición de entrada a Israel» a las dos ministras, al tiempo que rechazó «tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo» de parte de Israel.

En protesta, el ministerio llamó a consultas a la embajadora española en Tel Aviv.

El nuevo rifirrafe diplomático coincide con la muerte en Jerusalén oriental de un joven español recientemente emigrado a Israel, una de las seis víctimas mortales de un ataque a tiros perpetrado según la policía por dos atacantes palestinos contra una parada de autobús, este lunes de mañana.

El ataque de Hamás del 7 de octubre, que desencadenó la actual contienda, provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han causado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

