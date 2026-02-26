España apoya favorecer la producción ‘made in Europe’ para relocalizar industria en la UE

Bruselas, 26 feb (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, dijo este jueves que España apoya la ley que prevé que la Unión Europea privilegie las manufacturas producidas en Europa en la concesión de fondos públicos puesto que es necesario favorecer la relocalización de industria en el continente, pero llamó a no ser «dogmáticos».

«Nosotros creemos que tenemos que ganar valor añadido europeo y, por tanto, damos apoyo a lo que sería el concepto ‘made in Europe’, pero de una manera que afecte positivamente a todos los sectores, con una aplicación que sea consistente», dijo en declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de Industria que se celebra en Bruselas.

Se refirió así a la Ley de Aceleración Industrial que está elaborando la Comisión Europea y cuya presentación, prevista inicialmente para finales de 2025, se ha retrasado ya en varias ocasiones por las divergencias sobre cómo definir y aplicar esta «preferencia europea» con la que Bruselas quiere potenciar la competitividad de la industria comunitaria frente a China o EE. UU.

«Para nada nosotros apoyaríamos ningún giro proteccionista, pero en cambio sí que tenemos que impulsar el volver a relocalizar actividad productiva industrial en Europa», dijo el ministro español preguntado por las críticas que señalan que esta medida supondría un giro excesivamente proteccionista.

Hereu defendió que España ya está trabajando en «ganar muchísima inversión industrial» y exige a los inversores que «hagan muy bien» esa inversión en España «de manera que haya transferencia tecnológica, impulso de nuestro ecosistema industrial y (permita) obtener la mayor parte de la cadena de valor en España».

«España está en un proceso claro de reindustrialización y creo que es una manera magnífica de definir lo que es la autonomía estratégica, que siempre definimos como abierta», afirmó el titular de Industria, quien explicó que España trasladará esta experiencia al debate con sus socios.

En concreto, puso como ejemplo el plan Auto Plus, que da incentivos a la demanda para apoyar la transformación de la industria del automóvil hacia la electromovilidad y prevé mayores incentivos si, entre otros criterios, el coche es «más europeo».

«Es un ejemplo clarísimo de lo que significa la aplicación del contenido local europeo en un instrumento muy claro», defendió el titular de Industria, quien subrayó que la patronal automovilística europea ve con buenos ojos la medida.

«O sea, yo creo que tenemos que apoyarlo sin ser dogmáticos, porque efectivamente nosotros queremos ayudar a fortalecer la cadena de valor europea y, por tanto, no ponernos más problemas de lo debido», añadió.

El ministro español no se pronunció, sin embargo, sobre si España sería partidaria de incluir a países extracomunitarios, como el Reino Unido, en la definición de producción «made in Europe».

«Es evidente que Europa tiene que contar con países de confianza, pero en estos momentos estamos en pleno debate», dijo antes de entrar a una reunión en la que los ministros debatirán sobre cómo reducir las barreras en el mercado único pero no sobre la Ley de Aceleración Industrial en concreto, puesto que la Comisión Europea no prevé presentar su propuesta hasta la semana que viene. EFE

