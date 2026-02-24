España apoyará con 16 millones de euros el desarrollo y la igualdad en África occidental

Nairobi, 24 feb (EFE).- La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) firmaron un acuerdo valorado en 16 millones de euros para fortalecer el desarrollo rural, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la región.

Esta cooperación tiene como objetivo «fortalecer la resiliencia, la inclusión y la integración» de estos países, y apoyará a sectores «clave» como la agricultura y la seguridad alimentaria, el acceso a la energía, las infraestructuras y el desarrollo institucional, según informó este martes la CEDEAO en su cuenta de la red social X.

A través de la firma de dos memorandos de entendimiento en la capital nigeriana, Abuya, este lunes, la AECID y la CEDEAO pretenden generar «mejoras tangibles» en las comunidades de África occidental, especialmente para las mujeres y las niñas, en línea con el Programa de Cooperación CEDEAO-AECID 2025-2028.

Por su parte, el director de la AECID, Antón Leis, publicó en redes sociales que la firma del acuerdo impulsará el desarrollo de los países de África occidental, una «región estratégica para España», en materia de seguridad y sistemas agroalimentarios, acceso a energías limpias, igualdad de género e infraestructura.

La cooperación entre ambas partes se basa en el memorando de entendimiento firmado en 2005 y la Declaración Conjunta de Abuya de 2009, que fue refrendada por los jefes de Estado de los entonces quince países miembros de la CEDEAO. EFE

