España aprobará este martes la regularización masiva de inmigrantes indocumentados

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El Gobierno español aprobará este martes la regularización extraordinaria de «casi medio millón» de inmigrantes indocumentados, anunció su presidente, Pedro Sánchez.

«El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país», anunció Sánchez en un mensaje en la red social X, acompañado de una carta a la ciudadanía, sobre una medida que no requiere aprobación parlamentaria.

En esa carta, Sánchez justifica la medida afirmando que «es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana».

«Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia», sostiene en la misiva.

La medida se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, aclaró, en una entrevista con al radio Cadena Ser, los plazos de la regularización.

«Va a comenzar esta misma semana» y «va a concluir el 30 de junio», explicó Saiz.

«Mañana previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado y a partir del día 16 comenzará el trámite telemático, y también se podrá pedir cita previa para el trámite presencial que empezará a partir del día 20», ahondó.

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