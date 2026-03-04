España brinda asilo a un exdirigente y candidato de un partido de oposición de El Salvador

San Salvador, 4 mar (EFE).- El exdirector de organización y excandidato a alcalde de la capital de El Salvador en 2024 por el partido de oposición Nuestro Tiempo (desaparecido), Ramiro Navas, informó este miércoles que España le otorgó el «estatus de protección internacional».

«Este día he sido notificado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España que se me ha reconocido el estatus de protección internacional», señaló Navas en un mensaje X en el que también señaló que espera que «esta medida sirva como un reconocimiento internacional a la dura situación que vive nuestro país».

«Seguiremos luchando desde cualquier rincón del mundo, (…) hasta que los inocentes sean libres, hasta que la decencia sea la cotidianidad», escribió y lamentó que su excompañero de partido Jeovany Maravilla suma 54 días en detención, igual que la defensora de derechos humanos Ruth López y el abogado constitucionalista Enrique Anaya, quienes cumplen 290 y 270 en prisión, respectivamente.

«Con ellos compartimos una ardua tarea de documentar lo que a todas luces fue una manipulación grotesca del sistema electoral en 2024. Así como ellos, decenas y decenas de personas que no tienen ningún vínculo probado con actividades delictivas, castigadas por tener una voz crítica o por provenir de un territorio estigmatizado», subrayó.

El martes se conoció que España también dio asilo a dos abogados, miembros de una organización humanitaria que han denunciado persecución en El Salvador y procesos penales con fines políticos en su contra.

Se trata de Ivania Cruz y Rudy Joya, miembros de la no gubernamental Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), una organización que, según expertos de las Naciones Unidas, ha sido hostigada por las autoridades salvadoreñas desde febrero debido a su apoyo a una comunidad en una zona rural del país que se enfrenta a intentos de desalojo forzoso desde 2024.

Organizaciones de derechos humanos salvadoreñas e internacionales denunciaron el 23 de julio de 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 130 defensores y periodistas salieron de El Salvador para «proteger su integridad» de situaciones como el acoso policial, según señalaron. EFE

