España convoca a la encargada de negocios de Israel por impedir el acceso del patriarca latino al Santo Sepulcro

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El gobierno español convocó este lunes a la encargada de negocios de Israel para trasladarle su «protesta» por impedir el paso al Santo Sepulcro de Jerusalén del patriarca latino para oficiar la misa del domingo de Ramos, anunció el ministro de Asuntos Exteriores.

«Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel esta mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volverse a repetir», dijo el ministro José Manuel Albares a la radio RAC1.

«El culto católico tiene que poderse celebrar con normalidad, como se ha celebrado siempre», añadió el canciller.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ya denunció el domingo lo que consideró un ataque a «la libertad religiosa».

«Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir», escribió Sánchez en X.

Sánchez señaló que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu impidió a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén «sin explicación alguna», aunque el dirigente israelí indicó que la policía no tuvo «ninguna mala intención» y actuó preocupada por la seguridad.

La encargada de negocios, Dana Erlich, es la máxima representante diplomática israelí en España después de que en 2024 Israel retiró a su embajadora en protesta por el reconocimiento, por parte de España, de Palestina como Estado.

al/pb