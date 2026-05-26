España destinará 9.000 millones de euros para la transición energética de hogares más vulnerables

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El Gobierno español anunció este lunes un plan de 9.000 millones de euros para acomodarse a la transición energética que incluye ayudas a la rehabilitación energética de viviendas y la creación de un abono social para el uso casi gratuito del transporte público.

En la presentación del plan, cofinanciado por la Unión Europea, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que su objetivo es que «no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo», en alusion al cambio climático.

España es uno de los países en primera línea del cambio climático, en el que las olas de calor se convirtieron en la norma en verano y empiezan ya en mayo.

El plan busca acompañar a los ciudadanos y hogares más vulnerables a incorporarse a la transición energética.

«La revolución energética no puede privilegiar sólo a quien puede permitirse cambiar de coche, instalar placas solares en sus tejados o rehabilitar su vivienda sin ayuda pública», afirmó, «tiene que llegar a todos».

Sánchez reclamó «el apoyo de todos», ya que los recursos del Fondo Social del Clima europeo están condicionados a la transposición y al cumplimiento de la normativa europea.

«Esperamos que cuente con el apoyo de la amplia mayoría de los grupos parlamentarios», imploró Sánchez, que gobierna en minoría parlamentaria.

El programa contempla dos grandes ejes. Por un lado, 4.700 millones de euros (5.470 millones de dólares) se destinarán a la rehabilitación energética de viviendas y barrios, la promoción de vivienda social eficiente y el impulso de comunidades energéticas y de autoconsumo.

Por otro, 4.300 millones se dedicarán a modernizar la movilidad, incluyendo el refuerzo del transporte rural, ayudas para renovar flotas de pequeñas empresas y trabajadores independientes, y la implantación de un abono social que permitirá el uso casi gratuito del transporte público.

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