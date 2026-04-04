España donó a Bolivia más de 1.300 millones de euros en 40 años de cooperación

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Gina Baldivieso

La Paz, 4 abr (EFE).- España conmemora este 2026 cuatro décadas de cooperación con Bolivia, con más de 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros al cambio actual) donados al país suramericano en ese periodo y un apoyo destacado sobre todo en las áreas de agua y saneamiento y la promoción de los derechos de la mujer, dijo a EFE el embajador español en La Paz, Fernando García Casas.

El diplomático mencionó que la cooperación española empezó en 1986, con el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), y en los años posteriores se fue afianzando a través de comisiones mixtas y de la firma de los Marcos de Asociación País (MAP), con los que ambas naciones mostraron que son «países amigos, socios y aliados».

«En total son algo más de 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros) de donación de cooperación no reembolsable, y esto se ha canalizado básicamente a través de la Aecid, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo», explicó García.

También a través de la cooperación de las comunidades autónomas y los municipios españoles, es decir, la llamada «cooperación descentralizada», y de programas de conversión de deuda y contribuciones a las ONG españolas, «que están muy presentes en Bolivia», indicó.

Según García, la «potente» presencia de la ayuda española en Bolivia se manifiesta en sus tres unidades, incluidas la Oficina de Cooperación Española y el Centro Cultural de España en La Paz (Ccelp).

También está el Centro de Formación de la Cooperación Española, con base en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, que en 2027 cumplirá 40 años y ha formado a más de 81.000 personas, entre funcionarios bolivianos «y de toda esta área sudamericana», señaló.

Las tres unidades permiten «articular todo el trabajo» con los interlocutores bolivianos y con la sociedad civil, ya que, además de coordinar con las autoridades, el apoyo alcanza también a organizaciones como las fundaciones Jubileo y Construir, o la Coordinadora de la Mujer, precisó.

El embajador sostuvo que la cooperación ha llegado a sectores en los que España tiene experiencia y que se considera que son «muy importantes para el presente y el futuro de los bolivianos», como educación, salud, pueblos indígenas, protección y restauración del patrimonio histórico o apoyo a los órganos judicial y electoral.

Derechos de la mujer, agua y saneamiento

Para García, los «símbolos» de la cooperación española en Bolivia son la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género, y llevar agua y saneamiento a distintas partes del país, porque al hacer esto se «mejora su calidad de vida y aumentan su dignidad y sus posibilidades de futuro».

Tan solo en 15 años, esta cooperación benefició con agua y saneamiento a 602.000 personas, mencionó.

El diplomático destacó que la española «es una de las principales cooperaciones bilaterales que recibe Bolivia».

Además, mientras otras cooperaciones «están reduciendo sus presupuestos, afortunadamente la cooperación española es una prioridad para el Gobierno español», por lo que se contará con recursos para continuar con esta labor.

El embajador explicó que, al ser Bolivia y España «países socios, amigos y aliados», se ha tenido una «interlocución con todos los gobiernos democráticamente elegidos» por los bolivianos para definir con éstos las áreas prioritarias de la cooperación a través de los MAP.

El actual marco, correspondiente al periodo 2022-2026, deberá ser evaluado por una consultora independiente, mientras que ya se iniciaron los contactos con el Gobierno que preside Rodrigo Paz para negociar el MAP para 2026-2029.

Para conmemorar las cuatro décadas de la cooperación española en Bolivia, se acuñó el lema ‘La vida que nos une’ y está prevista una agenda que incluye una amplia difusión del impacto que han tenido los proyectos apoyados por España, además de, según García, una posible visita de la reina Letizia al país. EFE

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