España espera que 2026 sea el año de la «consolidación» de las interconexiones con Francia

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Bruselas, 16 mar (EFE).- El Gobierno de España confía en que 2026 sea el año de la «consolidación» de las interconexiones energéticas con Francia, dijo hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

«Seguimos teniendo reuniones a nivel técnico y también empezaremos las reuniones a nivel más político durante este año. El objetivo es que este año el año 2026 sea el año de consolidación de las interconexiones transpirenaicas», dijo la vicepresidenta a su llegada a un consejo de ministros de Energía de los países de la UE.

Aagesen recordó que la Comisión Europea presentó un plan para «desatascar» cuellos de botella en ocho interconexiones en Europa, de las que dos son españolas: las conexiones eléctricas transpirenaicas y el futuro hidroducto de Barcelona a Marsella.

«Insistiremos en la importancia de estas interconexiones. Ya no se trata de un acuerdo bilateral, hablamos de algo estructural dentro de la Unión Europea y sin lugar a dudas y creo que con nuestros colegas franceses, con la Comisión Europea y con Portugal», agregó la vicepresidenta.

Sobre el tradicional bloqueo de París a reforzar las conexiones energéticas con España, Aagesen dijo que «Francia está más abierta en un contexto en el cual necesitamos consolidar la fortaleza de Europa, actuar unidos y en este caso las interconexiones, es la forma más adecuada».

«Las interconexión es un elemento fundamental para conseguir un mercado interior integrado para ser más resilientes y robustos a nivel europeo», subrayó. EFE

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