España estrecha relaciones con India en un momento en que Europa necesita «otros socios»

Nueva Delhi, 21 ene (EFE).- Las relaciones comerciales entre España e India, especialmente en materia de defensa, y la alianza estratégica en política global han centrado las reuniones que este miércoles ha mantenido el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en Nueva Delhi, a donde ha viajado en un momento en el que Europa necesita «nuevos socios».

Tras reunirse con su homólogo, Subrahmanyam Jaishankar, y con la presidenta de la República, Draupadi Murmu, Albares ha subrayado que a los dos países les une «el respeto a un orden mundial basado en normas» internacionales, en un contexto en el que Estados Unidos está retirando su apoyo a decenas de organismos internacionales.

En la misma línea, Jaishankar ha destacado que India y España comparten «el respeto por el multilateralismo».

Acuerdo comercial entre la UE e India

Ambos han mencionado la importancia de estrechar relaciones comerciales y Albares ha destacado que India es un país en rápido crecimiento, que se perfila como la cuarta economía del mundo y ya es el Estado más poblado.

La alianza cobra especial relevancia en las circunstancias actuales, en las que «se están utilizando los aranceles como forma de coerción» y Europa tiene que «diversificar socios comerciales».

Albares ha recordado que, tras firmar el acuerdo con Mercosur, que conecta mercados de más de 700 millones de personas, la Unión Europea está ultimando un pacto con India más ambicioso todavía, ya que implica a 2.000 millones de personas.

Un tratado que está todavía en negociaciones, pero que «todo apunta a que se va se va a poder concluir en pocos días» y que permitirá «avanzar hacia una Europa soberana», que decida su futuro desde «la independencia» de las grandes potencias.

La visita de este miércoles de Albares precede al viaje de Sánchez del próximo 18 de febrero para asistir a la Cumbre Internacional sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi, y a las anunciadas visitas a India del canciller alemán, Friederich Merz, y de altos representantes de Polonia, Italia y Holanda.

El Museo del Prado en India

Para estrechar relaciones, India y España han inaugurado este miércoles el Año Dual España India y han hecho público el logotipo de una iniciativa con un extenso programa de actividades.

Durante este 2026, se expondrán reproducciones de obras del Museo de El Prado en varias calles de diferentes ciudades de la India, la National Gallery of Modern Art de Nueva Delhi mostrará obras del artista español Antoni Tàpies, habrá presencia del cine español en el festival de cine de Goa y de cine indio en el certamen de San Sebastián e intercambios entre festivales literarios.

España también ha propuesto a India una asociación estratégica que sitúe la relación diplomática entre ambos países en su grado máximo, abrirá próximamente un tercer consulado en India y está trabajando para que haya una conexión aérea directa entre los dos países.

Acuerdos en materia de defensa

Durante su visita, el ministro español se ha reunido también con empresarios españoles presentes en la India porque «hay mucho margen de crecimiento en tecnología pesada, barcos, aviones e industria agroalimentaria, entre otros sectores».

El ministro de Exteriores indio ha puesto en valor el acuerdo alcanzado hace un año por la empresa española Airbus con la india TATA y que prevé la producción de 40 unidades del avión C-295, en la mayor adjudicación que realiza India en el sector de la defensa.

En las diferentes reuniones, las autoridades indias han trasladado al ministro español sus condolencias al pueblo español por el accidente de trenes del pasado domingo en el que murieron al menos 42 personas, y en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de India ha ondeado la bandera española con un crespón negro. EFE

