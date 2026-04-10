España exige a Israel que respete la integridad del Líbano y de los cascos azules

2 minutos

Cabo Noval (España), 10 abr (EFE).- La ministra de Defensa española, Margarita Robles, exigió este viernes a Israel que respete la integridad territorial del Líbano y «la vida y la integridad» de los 10.000 cascos azules que hay en el país para trabajar por la paz.

Robles, que hizo estas declaraciones en una visita al Regimiento de Infantería ‘Príncipe’ nº3, perteneciente a la Brigada ‘Galicia’ VII, en el Acuartelamiento ‘Cabo Noval’ (Asturias, en el norte de España), denunció que el arresto «con violencia» de un casco azul español por parte de militares israelíes en el Líbano fue un «acto gravísimo».

Por ello, insistió en su exigencia a Israel de que respete la misión de la paz de la ONU en ese país (FINUL).

La ministra de Defensa, quien expresó su apoyo y solidaridad a todos los militares que se encuentran en misiones en el extranjero, también pidió a todos los partidos, y «especialmente» al Partido Popular, (derecha) respeto para unos cascos azules que están en una situación «muy difícil» y «tan comprometida» en «un objetivo tan noble» como es trabajar por la paz.

A este respecto, Robles lamentó que ayer sintió «un profundo dolor» y «vergüenza ajena» cuando escuchó a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, decir que ella había estado retenida en controles de tráfico más tiempo que el casco azul español.

La ministra española también remarcó que «el Líbano tiene que estar necesariamente incluido» en un alto el fuego en la guerra en Oriente Medio y subrayó que no se puede «aceptar de ninguna manera» que haya bombardeos contra la población civil.

Preguntada por si se plantea la retirada de los militares, Robles recordó que se trata de una decisión de Naciones Unidas y que España, que lleva en Líbano desde 2006, tiene un compromiso porque ese país «necesita» y «merece» la paz, de modo que su prioridad es el cese de las hostilidades y que se incluya dentro del acuerdo de paz.

Robles resaltó que España no acepta esta guerra, porque «no tiene sentido» y «vulnera todas las normas de derecho internacional», e informó de que está expectante ante los avances que puede haber en Pakistán para un acuerdo de paz. EFE

gv-lj/jlg/cma/lss

(Foto) (Vídeo)