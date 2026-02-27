España extradita a Perú al delincuente ‘Negro Marín’, acusado de integrar banda criminal

Lima, 27 feb (EFE).- El integrante de una organización criminal acusado de extorsiones y asesinatos en Lima, Miguel Ángel Marín, ‘Negro Marín’, llegará en este viernes a Perú después de que se aceptara su extradición desde España.

El Ministerio Público informó hoy en un comunicado que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, gestionó el envío de Marín, quien es requerido por Perú ante España para ser procesado por el caso ‘Los sanguinarios de la construcción’.

Marín es investigado por la presunta comisión del delito de organización criminal, en el marco de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste.

Según la investigación, el detenido «sembró el terror» en populosas zonas comerciales de Lima como Gamarra, Unicachi y Las Malvinas, y estuvo «vinculado a asesinatos y múltiples extorsiones a transportistas, artistas, empresarios y comerciantes en Lima y Callao».

Así, el investigado afrontará los cargos penales en Perú y está previsto que llegue este viernes a la capital del país andino aproximadamente a las 17:00 hora local (22:00 hora GMT).

Tras su llegada, será sometido al reconocimiento médico legal y será trasladado por personal de Interpol Lima a la sede de Requisitorias de Ventanilla, ubicada en la vecina provincia de El Callao, y finalmente, realizarle el control de identidad.

La orden de captura internacional fue emitida el 30 de octubre de 2025 y fue detenido en España el 5 de noviembre de ese mismo año.

Posteriormente, el pasado 16 de enero, las autoridades españolas informaron que el Consejo de Ministros acordó conceder la extradición a Perú, luego de que el acusado se acogiera al procedimiento de extradición voluntaria.

Marín es considerado «uno de los principales secuaces» de Adam Lucano, ‘El jorobado’, líder de una banda criminal que ya ha sido detenido y «uno de los principales rivales» de Erick Moreno Hernández, ‘El monstruo’, otro líder criminal que fue arrestado en septiembre pasado en Paraguay y llegó extraditado a Perú a fines de enero pasado. EFE

