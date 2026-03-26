España negocia incrementar el suministro de gas procedente de Argelia, un socio «fiable»

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Argel, 26 mar (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este jueves, tras un encuentro en Argel con el titular argelino de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab, que España busca incrementar los volúmenes de gas que suministra Argelia, un socio «fiable» en el convulso mercado energético mundial.

«Hemos tratado la relación gasística y energética y hemos decidido profundizarla, llevarla más allá, en una ampliación de volúmenes de suministros», declaró Albares ante un reducido grupo de medios, entre ellos EFE, durante la primera visita que realiza a Argelia desde 2022, cuando comenzó la crisis diplomática, hoy superada, y el bloqueo comercial a excepción del gas.

El ministro español consideró que Argelia -donde permanecerá hasta el viernes para visitar Orán- es un «suministrador fiable y constante en un momento en el que todo el mercado energético mundial está sufriendo por la guerra una transformación conjunta».

En este sentido, adelantó que han acordado incrementar la cooperación con inversiones, «más allá del gas y del aprovisionamiento», hacia otras energías como hidrógeno verde y energía solar.

La guerra en Oriente Medio ha convulsionado los suministros mundiales de petróleo y gas, especialmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz, punto de tránsito de aproximadamente el 20 % del crudo y gas natural licuado (GNL) global, que obliga a Italia blindar sus alianzas en el Mediterráneo.

Además QatarEnergy ha declarado la cláusula de «fuerza mayor» en sus contratos de larga duración, tras los ataques sufridos en la planta gasística de Ras Laffan los días 18 y 19 de marzo.

El ministro español reconoció que la actual situación ha influido en el «diálogo energético» que ha marcado la agenda de su visita al país magrebí.

Asimismo adelantó la exploración entre los dos países de mayor cooperación en infraestructuras, con inversiones entre empresas españolas y argelinas, en torno al sector de hidrocarburos.

Al final de su primera jornada en Argelia, Albares mantuvo un encuentro con representantes del «centenar» de empresas españolas que operan en el país y adelantó un «próximo encuentro entre la patronal argelina y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Los actuales intercambios comerciales ascienden a 8.500 millones de euros y Argelia ha sido por tres años consecutivos el principal suministrador de gas natural a España. EFE

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