España otorga asilo a abogados de El Salvador que «huyeron» de «acoso legal» en su país

San Salvador, 3 mar (EFE).- España otorgó asilo político a dos abogados salvadoreños y portavoces de una organización de derechos humanos, quienes, según la ONU, «huyeron» del «acoso legal» en El Salvador, según confirmó este martes la abogada Ivana Cruz.

Cruz y su colega Rudy Joya son portavoces de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), una organización que, según expertos de las Naciones Unidas, ha sido hostigada por las autoridades salvadoreñas desde febrero debido a su apoyo a una comunidad en una zona rural del país que se enfrenta a intentos de desalojo forzoso desde 2024.

«Este día se ha hecho público la concesión de asilo político a mi favor. Esto reafirma la persecución política a las personas defensoras de derechos humanos», dijo en un vídeo en X Cruz, que señaló que a su compañero también le otorgaron asilo.

El asilo, de acuerdo con la abogada, «reafirma que el silencio no debe ser una opción. Debemos seguir denunciando la situación de violaciones de derechos humanos en El Salvador y debemos seguir en la lucha por la esperanza del pueblo salvadoreño».

Además, añadió que «este asilo representa una derrota» para el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «para que no se permita la utilización de mecanismos internacionales en contra de las voces críticas, en contra de lo que le incomoda. La verdad y la defensa de los derechos humanos».

«Alto a la persecución política en El Salvador, libertad a los presos políticos en El Salvador», agregó.

Relatores y expertos de Naciones Unidas criticaron en noviembre de 2025 la emisión por parte de Interpol de «notificaciones rojas», alertas internacionales para localizar y detener temporalmente, contra los defensores de derechos humanos, sin especificar la razón por la cual eran buscados.

De acuerdo con Unidehc, esa alerta para localizar y detener a los abogados Cruz y Joya, quienes solicitaron asilo en España, quedó sin efecto.

La relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, denunció el año pasado que el sistema penal salvadoreño se utiliza para «silenciar a activistas».

Cruz y Joya solicitaron asilo en España huyendo del acoso legal en El Salvador, señaló la ONU.

En mayo de 2025 el tribunal que lleva el caso de la comunidad en El Salvador a la que apoya Unidech inició trámites para que Interpol emitiera una notificación roja, algo que se confirmó dos meses después.

En septiembre de 2025, Joya fue citado por la policía bajo el pretexto de su solicitud de asilo en España y al presentarse ante las autoridades fue detenido y puesto a disposición de la Audiencia Nacional española.

Cruz también fue citada y se presentó ante la Audiencia Nacional, que ordenó que ambos defensores debían acudir a firmar ante el juzgado cada 15 días, no abandonar el país, entregar su pasaporte y notificar cualquier cambio de domicilio, según expuso la ONU en un comunicado. EFE

