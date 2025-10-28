España pasa en 2025 del segundo al tercer puesto en la producción de vino en la UE

Bruselas, 28 oct (EFE).- España registrará este año una caída en torno al 15 % en la producción de vino, con unos 31,5 millones de hectolitros, y pasará de ser el segundo al tercer mayor productor de la Unión Europea después de Italia y Francia, según datos publicados por el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) este martes.

El sector vitivinícola europeo registrará una producción de unos 145,5 millones de hectolitros en 2025, un 1 % más que en el año anterior, una ligera recuperación de los volúmenes, que se mantienen no obstante un 7,5 % por debajo de la media de los últimos cinco años.

La diferencia entre las cosechas de 2025 y 2018 aún supera los 40 millones de hectolitros y los viñedos de Europa «continúan enfrentándose a una combinación de desafíos que dificultan la recuperación total del sector», indicaron las organizaciones agrarias en un comunicado.

Italia se mantiene como mayor productor, con unos 47 millones de hectolitros este año, seguida de Francia, con alrededor de 37 millones, y España cae al tercer puesto con aproximadamente 31,5 millones de hectolitros.

Los tres países, que juntos representan cuatro quintas partes del volumen total, han reducido su producción conjunta en un 1,5 % en comparación con la cosecha de 2024.

Entre los principales productores, España, Alemania y Portugal experimentaron descensos, con una producción inferior al 15 %, el 8 % y el 11 %, respectivamente, en comparación con el año pasado.

Por el contrario, Italia prevé un aumento del 8 %, y Francia también registra un modesto aumento de alrededor del 2,3 %, aunque su producción se mantiene un 12 % por debajo de la media.

España

Las condiciones meteorológicas adversas, como las altas temperaturas, junto con las frecuentes olas de calor, «están ejerciendo una gran presión sobre el sector en la península ibérica, siendo los efectos más duros los registrados en el interior».

Las condiciones en primavera fueron positivas, pero «un verano extremadamente seco, especialmente en agosto, diezmó la cosecha de otoño».

Las cooperativas agrarias europeas precisaron que «aunque los volúmenes son inferiores a lo esperado, la calidad es muy alta; de hecho, existe una satisfacción generalizada en todo el sector por la calidad de los vinos, lo que demuestra la resiliencia de los productores ante los numerosos desafíos».

España sigue siendo en 2025 el Estado miembro con mayor superficie dedicada a la viticultura.

Europa

Copa-Cogeca explicó que los viñedos han sufrido en toda la UE «grandes anomalías climáticas y graves fenómenos adversos en 2025», incluidas olas de calor, sequías e inundaciones y han dificultado la recuperación del sector a niveles similares a los de 2020.

Aunque la oferta de vino sigue siendo baja, la presión de la demanda limita cualquier aumento significativo de la producción.

El mayor mercado de vinos europeos, EE. UU., ha impuesto aranceles a los productos de la UE, incluido el vino.

Según las organizaciones agrarias, esta nueva política estadounidense «ha mantenido bajos tanto los volúmenes como los precios, erosionando los márgenes de beneficio de los productores de la UE».

Son barreras comerciales que «se producen en un período en el que la inestabilidad global ya ha estado interrumpiendo los flujos comerciales mundiales». EFE

