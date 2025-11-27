España será el país OCDE que más parte de su PIB dedicará a pensiones en 2050 sin reformas

1 minuto

París, 27 nov (EFE).- España será el país de la OCDE que más parte de su producto interior bruto (PIB) tendrá que dedicar al pago de las pensiones en 2050 si no hace reformas para mitigar el efecto de su fuerte envejecimiento previsto, como han hecho o están haciendo la mayoría de los otros miembros.

En su informe bienal de pensiones publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que el gasto público en pensiones en España pasará del 13,6 % anual al 17,3 % a mitad de siglo.

La de 2050 es la cifra más elevada de los 32 países para los que hay estadísticas, y está muy por encima del 10 % que se espera de media, frente al 8,8 % que es el dato actual de la OCDE. EFE

ac/cat/jgb