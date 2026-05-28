España ve prematuro hablar de quién puede ser el enviado de la UE para negociar con Rusia

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Limasol (Chipre), 28 may (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, consideró este jueves prematuro empezar a hablar de quién podría ser el enviado europeo para negociar con Rusia cuando ese país «no tiene ninguna voluntad de paz, de alto el fuego ni de negociación», y subrayó que lo importante es tener en cuenta lo que quiere Ucrania, para decidir después de qué forma puede la UE hablar con una sola voz.

«En los últimos días hemos presenciado un nuevo repunte, una nueva escalada en esta lógica de terror rusa, con bombardeos indiscriminados en Kiev y otras zonas civiles. Esto demuestra que Rusia no tiene ninguna voluntad de paz, de alto el fuego ni de negociación», dijo Albares a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores en la que, entre otros temas, se hablará de Ucrania.

Añadió que la UE debe estar preparada para «permanecer en Ucrania el tiempo que sea necesario y asegurar que siga siendo un país libre e independiente» y que, con ese objetivo, los Veintisiete deben «ayudar a Ucrania en todo lo posible».

En ese contexto, indicó que «sea cual sea el acuerdo de paz que se alcance entre Ucrania y Rusia», algún día la paz volverá.

Respecto a la idea de designar a un enviado para negociar con Moscú, el ministro español indicó que, «en primer lugar, debemos respetar la voluntad de Ucrania».

«No debemos olvidar que Ucrania es un país soberano con un gobierno elegido democráticamente. Así que les corresponde a ellos decirnos qué hacer».

Si Kiev anima a los Veintisiete a «tener voz ante Rusia, creo que es correcto», dijo.

Para Albares, quizá no sea necesario contar con «un enviado especial», puesto que la UE ya tiene sus propias instituciones y su propio canal de comunicación, pero si apuntó que la idea es que debe haber «una sola voz».

«No podemos empezar a actuar con buena voluntad en todas direcciones, diciendo lo que nos plazca. Debemos tener una plataforma de países o simplemente nuestras instituciones, una sola voz, más de una persona», consideró.

En cuanto a los nombres que, según distintos medios, se barajan para asumir esa labor, entre quienes figurarían el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi o la excanciller alemana Angela Merkel, el ministro español prefirió no entrar en un debate que, aseguró, «por el momento es puramente mediático».

«Algunos de ellos tienen grandes cualidades políticas y son figuras políticas que yo mismo he conocido y he podido constatar su capacidad», dijo el ministro, que sin embargo precisó que «ninguno de esos nombres ha estado ni de cerca ni de lejos en la mesa» porque «estamos en un estado muy incipiente».

Y subrayó que la reflexión «viene inspirada» por Ucrania.

Insistió en que «lo importante no es el nombre, lo importante es el enfoque. Y el enfoque tiene que ser una sola voz, puede ser una persona, puede ser una de las personas (…), puede ser un grupo de países, una plataforma de países. Lo importante es que encontremos la forma en que los Veintisiete hablemos con una única voz», dijo.

«Y esa reflexión está todavía muy incipiente e igual que es muy importante que hablemos con una sola voz, tenemos que tener claro que cualquier cosa que se haga en esa dirección tiene que tener el acuerdo y tiene que estar hablado previamente con Ucrania», subrayó. EFE

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