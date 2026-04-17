España y Brasil celebran una reunión empresarial para fortalecer sus relaciones económicas

3 minutos

Barcelona (España), 17 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se reunió este viernes en Barcelona (noreste de España) con representantes del empresariado español, con los que analizó oportunidades de negocio e inversión en sectores clave.

En el encuentro, celebrado a puerta cerrada en un hotel de la capital catalana con ocasión de la cumbre hispano-brasileña celebrada hoy allí, quedó patente «el compromiso por seguir buscando nuevas vías de colaboración en proyectos estratégicos», señalaron en un comunicado los organizadores, entre los que se encuentran la patronal española CEOE, la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España, en colaboración de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEX Brasil).

Importancia de la relación bilateral

Lula resaltó la «solidez de las relaciones bilaterales» y destacó «la importancia de seguir avanzando en una agenda económica conjunta que impulse la inversión, el desarrollo sostenible y la creación de empleo», según el comunicado.

Asimismo, el mandatario brasileño destacó el creciente flujo de inversiones entre España y Brasil, así como el papel clave del tejido empresarial en el fortalecimiento de estos vínculos y «ha agradecido especialmente a los empresarios españoles su firme respaldo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur».

Relaciones estratégicas en el contexto geopolítico

La vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, manifestó que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, las alianzas entre España y Brasil adquieren un valor estratégico, según se indica en el comunicado.

«España y Brasil hemos venido trabajando a ambos lados del Atlántico para avanzar en una misma dirección. No como simples socios comerciales, sino como aliados estratégicos que quieren construir juntos un futuro más limpio, más justo y más competitivo», declaró Aagesen.

La ministra incidió en la importancia de esa relación para reforzar no solo los lazos económicos bilaterales, sino también la seguridad, la resiliencia y la estabilidad de las cadenas de suministro.

Apuesta de las empresas españolas por el mercado brasileño

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, subrayó la importancia de la colaboración público-privada para impulsar la internacionalización de las empresas.

Igualmente, incidió en la «amplia y diversificada presencia» de empresas españolas en sectores clave como la energía, las infraestructuras, las telecomunicaciones y los servicios financieros, «reflejo de la confianza en el potencial del país y en la complementariedad de ambas economías».

Sánchez Llibre destacó asimismo los «avances de Brasil en materia de modernización económica y regulatoria», la «reforma fiscal que se está llevando a cabo» y su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que «refuerzan la seguridad jurídica y el atractivo inversor». EFE

gx/fl/may/fpa

(foto) (vídeo)