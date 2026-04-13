España y China: socios en lo político, aunque con desafíos en lo comercial

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Pekín, 13 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició este lunes una visita a China, un socio con el que España ha reforzado sus relaciones políticas y económicas en los últimos años y al que ve como un potencial aliado en ámbitos como la tecnología, aunque su relación está también marcada por desafíos como un fuerte déficit comercial.

En el plano internacional, ambos países han mostrado una posición común de apuesta por el diálogo y el multilateralismo como vía para gestionar las tensiones del actual contexto mundial, marcado por la inestabilidad en regiones como Oriente Medio.

Estas son algunas de las claves de las relaciones entre España y China.

1. Institucionalización de las relaciones

Este viaje representa la cuarta visita de Sánchez en cuatro años desde que asumió la Presidencia, un destino repetido para el presidente del Ejecutivo en el marco de unas relaciones bilaterales que considera “excelentes” y que el Gobierno busca institucionalizar con contactos regulares de alto nivel.

La sensación en China es similar con declaraciones del portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, previas a este viaje que aseguran que su país y España son ya «socios estratégicos integrales».

2. Tecnología e inversiones en el centro

El ámbito tecnológico se ha consolidado como uno de los ejes crecientes en la relación entre España y China, con el país ibérico en búsqueda de atraer inversión de grandes empresas chinas y participar en cadenas de valor vinculadas a sectores estratégicos.

En los últimos años, ha ido creciendo la presencia de capital de China en España, que llegó a 4.698 millones de euros en 2024 y se concentra en ámbitos como la automoción, los servicios financieros o la maquinaria industrial.

Fuentes del Gobierno indicaron que la pretensión es seguir impulsando inversiones de calidad, orientadas a la innovación, la creación de empleo y el fortalecimiento de sectores estratégicos.

3. Equilibrar la balanza comercial

Pese al acercamiento político entre ambos países, las relaciones comerciales bilaterales de España con China se caracterizan por un déficit crónico como ocurre con casi todos los países de Europa, aunque han ido mejorando notablemente en los últimos años debido al aumento de las exportaciones.

El déficit comercial de España con China alcanzaba los 42.278 millones de euros en 2025, aunque las exportaciones crecieron un 6,8 % hasta 7.971,6 millones.

La cuestión ha sido abordada por Sánchez en el primer día de la visita, cuando lo consideró «insostenible para nuestras sociedades en el medio y largo plazo» y abogó por «corregir» ese desequilibrio.

Pocos días antes de la visita, el Ministerio chino de Comercio anunció un plan para impulsar importaciones bajo la iniciativa ‘Exporta a China’, en el que ha incluido a España como uno de los países prioritarios del año para facilitar la entrada de productos extranjeros en su mercado.

4. Posición compartida ante la inestabilidad global

Ambos países mantienen una posición similar ante la inestabilidad global en la que abogan por el multilateralismo y el diálogo como solución de conflictos

El actual viaje se realiza en un contexto geopolítico especialmente convulso, con la crisis desatada en Oriente Medio desde los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, un asunto ante el que los gobiernos de España y China han criticado que el ataque no haya respetado el derecho internacional.

El gigante asiático salió en defensa de España ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (quien se reunirá con Xi en Pekín dentro de un mes), de cortar relaciones comerciales debido a la posición española ante ese ataque, rechazando que el comercio se use como arma.

Por su parte, España pidió este lunes a China que contribuya «más» al cese de conflictos como Irán o Ucrania, exigiendo que el derecho internacional se cumpla.

5. Pionero en la exención de visados

En diciembre de 2023 comenzó para España y otros cuatro países de la UE una «medida experimental», la exención de visado, por la que los ciudadanos de estos Estados pueden permanecer en China hasta 30 días sin necesidad de realizar trámites burocráticos.

La medida se ha prorrogado con los años, siendo la última extensión de esta política de noviembre de 2025 hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de 2026 bajo la intención de «seguir facilitando los intercambios» entre ciudadanos chinos y, en este caso, españoles.

España figuró, junto con Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Malasia, entre los primeros países en gozar de este trato de favor que se ha ido extendiendo a otros Estados paulatinamente. EFE

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