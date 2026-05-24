España y otros 4 países piden a Bruselas nuevas medidas para proteger la industria europea

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Bruselas, 24 may (EFE).- España, Francia, Italia, Países Bajos y Lituania han pedido a la Comisión Europea medidas más estrictas para proteger a la industria europea y sectores estratégicos frente a prácticas desleales en el comercio internacional.

«El sistema comercial multilateral (…) se ve actualmente socavado por diversos actores y por el auge de las prácticas comerciales desleales. Algunos de los principales socios comerciales de la Unión Europea (UE) están rompiendo con este marco multilateral al imponer nuevas barreras comerciales o contribuir a un exceso de capacidad industrial sistémico y estructural», apuntan los países en un documento no vinculante conocido este domingo.

Según fuentes diplomáticas, los cinco Estados entregaron el documento al Ejecutivo europeo el viernes e incluye diferentes propuestas para reforzar los instrumentos de defensa comercial de la UE.

Las propuestas llegan una semana antes de que se celebre una reunión orientativa del colegio de comisarios europeos sobre las relaciones del bloque con China, país con el que la UE tiene un déficit de más de 360.000 millones de euros.

España y los demás países firmantes del documentos pidieron al Ejecutivo comunitario «iniciar una reflexión más amplia» cuando exista una «distorsión significativa del mercado en un sector concreto y en las que ningún instrumento de defensa comercial existente pueda prevenir, reparar o subsanar el perjuicio».

En este contexto, propusieron la creación un nuevo «instrumento de defensa comercial más amplio e intersectorial (…) que se activaría cuando las fuentes de suministro europeas se concentraran por encima de un umbral determinado».

Revisiones legales

A corto plazo, instaron a la Comisión a que agilice la tramitación de expedientes tras el «reciente aumento masivo de los casos antidumping y antisubvenciones» que el Ejecutivo europeo maneja y que «se traduce en retrasos cada vez mayores para las empresas que buscan protección frente a prácticas desleales».

Para ello, piden que se destinen más recursos a ello y que se abandone el principio de orden de llegada a las investigaciones, dando mayor prioridad «a determinados casos y sectores, entre otras cosas desde la perspectiva de la seguridad económica».

A continuación, llamaron a la Comisión a ser más «proactiva» a la hora de impugnar «cualquier medida que sea claramente incompatible con los acuerdos o normas pertinentes» ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A medio plazo, proponen «ajustes puntuales en su marco jurídico de defensa comercial, con el fin de poder restablecer la competencia leal y la igualdad de condiciones en el mercado de la UE», como por ejemplo reduciendo los umbrales del 25 % de valor añadido y del 60 % de piezas originarias del país a terceros países que eluden los derechos de aduana adicionales de la UE.

«Para las empresas y/o países integrados verticalmente, que ejercen un control ampliado sobre su economía, resulta fácil eludir las medidas utilizando un tercer país o estableciéndose dentro de la UE y modificando sus suministros para situarse justo por debajo de estos umbrales», explican, citando el ejemplo de la elusión de medidas antidumping y antisubvenciones sobre el acero inoxidable indonesio a través de jurisdicciones como Taiwán, Vietnam o Turquía.

Finalmente, a largo plazo los Estados sugieren «reformas clave» para mejorar el conjunto de instrumentos comerciales del bloque.

Entre otras cosas, señalan que se debe abordar mejor «la actividad transnacional de las empresas de países afectados por distorsiones significativas, que están sujetas a medidas de defensa comercial en su país de origen.

También proponen estudiar la compatibilidad con las normas de la OMC de una mejora del instrumento antisubvenciones europeo que permita «aplicar derechos compensatorios a nivel de empresa, en lugar de a nivel combinado de país y producto, lo que actualmente puede facilitar su elusión». EFE

par/mra