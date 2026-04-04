España y otros cuatro países europeos piden a la UE un nuevo impuesto a las energéticas

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Bruselas, 4 abr (EFE).- Los ministros de Economía y Comercio de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria, pidieron a la Comisión Europea a través de una carta publicada este sábado un impuesto a los beneficios de las energéticas para distribuir «de manera equitativa» las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

«El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga considerable para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante que esta carga se distribuya de manera equitativa», señalaron los ministros en la carta, fechada el 3 de abril y dirigida al comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, según informó hoy en X el titular de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo.

Para ello, los ministros de los cinco Estados miembros proponen que el Ejecutivo Europeo desarrolle medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas a través de un «instrumento de contribución a escala de la UE sustentado en una base jurídica sólida». EFE

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