España y otros diez países piden una respuesta económica «coordinada» ante la guerra

2 minutos

Los ministros de Finanzas de once países, entre ellos España, Reino Unido y Japón, pidieron el miércoles una respuesta económica «coordinada, responsable y ágil» ante la guerra en Oriente Medio, frente a los riesgos «para el crecimiento, la inflación y los mercados».

Los países firmantes, entre los que también figuran Australia, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Irlanda, Polonia y Nueva Zelanda, celebran en un comunicado un alto el fuego «crucial para proteger a las poblaciones civiles y la seguridad de la región».

Los ministros hacen un llamado en el texto «a una resolución negociada rápida y duradera del conflicto» y «al restablecimiento de un tránsito libre y seguro por el estrecho de Ormuz».

El bloqueo por parte de Irán de este paso marítimo por el que circulaba un 20% del petróleo y el gas mundial ha convulsionado los mercados y la economía mundiales.

El martes, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra empieza a golpear la economía global y revisó a la baja en 0,2 puntos porcentuales del crecimiento para este año, al 3,1%.

Los gobiernos de los once países señalan además que una reanudación o ampliación de los combates «supondría riesgos adicionales significativos para la seguridad energética mundial, las cadenas de suministro, así como para la estabilidad económica y financiera».

«Hacemos un llamamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial para que proporcionen una oferta de apoyo de emergencia coordinada para los países que lo necesiten», afirmaron los ministros en la declaración conjunta publicada por el gobierno británico.

El apoyo que proponen los once gobiernos estaría «adaptado a las circunstancias de cada país y aprovechando toda la gama y flexibilidad de sus herramientas».

Los once países se comprometen a «que toda respuesta a nivel nacional sea fiscalmente responsable», a evitar «medidas proteccionistas» y aseguran querer «acelerar la diversificación energética a largo plazo, en particular mediante la transición hacia una energía limpia y una mayor eficiencia energética».

ode-psr/dbh