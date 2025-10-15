España y otros doce aliados desarrollarán simuladores de entrenamiento multinacionales

1 minuto

Bruselas, 15 oct (EFE).- Trece países de la OTAN, entre ellos España, acordaron este miércoles desarrollar juntos capacidades multinacionales de simulación de entrenamientos militares que permitirían abaratar su coste y hacerlos más accesibles, informó la Alianza.

El bautizado Proyecto de Entrenamiento Sintético Distribuido de Alta Visibilidad busca «responder a la demanda creciente de entrenamiento militar multinacional de manera rentable», para lo que se apoyará en capacidades de entrenamiento ya existentes para crear una «red segura de entrenamiento virtual avanzado e inmersivo».

«Una vez disponible, esta capacidad hará que el entrenamiento multinacional interdominio sea más accesible y menos costoso y reducirá significativamente el tiempo de planificación y ejecución de ejercicios», explicó la OTAN en un comunicado.

Junto a España participarán en el proyecto Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Turquía y Reino Unido.

La vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska, señaló durante la ceremonia de firma del acuerdo que el proyecto preparará a las tropas «para el entorno dinámico y peligroso» al que se enfrenta la OTAN.

«Ayudará a garantizar que tengamos las fuerzas y la preparación para la guerra necesarias para defender la Alianza», señaló. EFE

