España y Palestina organizan la proyección de ‘La voz de Hind’ en Naciones Unidas

1 minuto

Ginebra, 2 mar (EFE).- Las misiones permanentes de España y Palestina ante la ONU en Ginebra organizan este lunes la proyección en la sede europea de Naciones Unidas de la aclamada película ‘La voz de Hind’, que cuenta la historia real de una niña fallecida en los ataques israelíes contra Gaza.

Tras la proyección en la sala de cine del Palacio de las Naciones, la sede de la ONU en Ginebra, se celebra un debate en el que participarán la madre de la protagonista, Wesam Hamada, el productor de la película Jim Wilson y una de las actrices.

También se emitirá un mensaje de vídeo del director mexicano Alfonso Cuarón, coproductor del film.

La película, que obtuvo el León de Plata en el reciente Festival de Venecia y el premio del público en el de San Sebastián, está nominada al mejor film extranjero en los Oscar de este año, donde compite con la española ‘Sirat’.

Dirigida por la tunecina Kaouther Ben Hania, ‘La voz de Hind’ se proyecta en el contexto de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que España es actualmente uno de los 47 países miembros.

Las misiones palestina y española recordaron que desde octubre de 2023 más de 20.000 niños han sido asesinados en Gaza, así como más de medio centenar de trabajadores de la Media Luna Roja en acto de servicio, entre otros muchos trabajadores humanitarios que perdieron la vida en el conflicto. EFE

