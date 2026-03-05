España y Portugal lideran las nominaciones de la novena edición de los Premios Quirino

São Paulo, 5 mar (EFE).- España y Portugal encabezan la lista de finalistas de la novena edición de los Premios Quirino, que anunció este jueves en São Paulo a las 27 obras de siete países que competirán por el máximo galardón de la animación iberoamericana.

Con once obras, España lleva la delantera de finalistas, seguido de Portugal (7); Argentina (6), y Brasil (4), mientras que Colombia y México están presentes con dos nominaciones cada uno, además de Chile, que cuenta con una representante.

Dos españolas, “Decorado”, del director Alberto Vázquez, y “Olivia y el terremoto invisible” de Irene Iborra, competirán en la categoría de mejor largometraje contra la brasileña “Coração das Trevas”, ópera prima de Rogério Nunes, y la mexicana “Soy Frankelda” de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, que buscarán repetir la hazaña de 2022, cuando ganaron el premio a la mejor serie por “Sustos ocultos de Frankelda”.

“Decorado” es la cuarta película del director gallego, que adapta, a través de una sátira existencial, el cortometraje homónimo galardonado con el Premio Quirino en 2018, mientras que el largometraje de Irene Iborra gira en torno a la vida de una niña de doce años que, tras el derrumbe de su entorno familiar, debe reconstruirse y afrontar los terremotos emocionales que sacuden su mundo.

Entre las candidatas a mejor serie figuran la brasileña “Tainá e os Guardiões da Amazônia”, dirigida por Natália Freitas, cuya primera temporada ya se llevó el Quirino en 2020; y la sexta temporada de la española “Pocoyó” de Guillermo García Carsí, que se ha transformado en una de las marcas infantiles más emblemáticas del país.

La selección se completa con la colombiana “Hay algo detrás de ti” de Julián Gómez Reyes, protagonizada por una gata negra que guía al espectador por distintas historias de misterio; y la mexicana “Mujeres con hombreras” de Gonzalo Córdova, una comedia en stop motion para público adulto ambientada en el Quito de los años 80.

Integran la categoría de mejor cortometraje las portuguesas “Porque Hoje é Sábado”, de Alice Eça Guimarães, que fue seleccionado en medio centenar de festivales; y “Cão Sozinho”, de la directora Marta Reis Andrade, que transformó una vivencia personal en una fábula de realismo mágico sobre la soledad y la reconexión familiar.

Completan la terna el español “El Fantasma de la Quinta” de James Castillo, un cortometraje de terror que evoca el aislamiento y los demonios interiores de Goya en sus últimos años; y “Luz Diabla”, un thriller situado en la pampa argentina, codirigido entre Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza.

En el acto, en el que además se anunciaron a los finalistas de tres categorías técnicas, se conocieron las decenas de obras nominadas por Cortometraje de escuela de animación, Videoclip de animación, Animación de encargo y Animación de videojuego.

La directora del galardón, Silvina Cornillón, afirmó que la existencia de este premio significa que “Iberoamerica sigue creando historias” y “apostando por su propia voz”.

Los ganadores de las diez categorías se darán a conocer el próximo 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife, sede de un certamen que busca consolidar los lazos de la industria de la animación en los 23 países de la región iberoamericana. EFE

