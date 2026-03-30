España y Portugal quieren que la UE se prepare ya por si la futura PAC no empieza a tiempo

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Bruselas, 30 mar (EFE).- Los ministros de Agricultura de España y Portugal plantearon este lunes la necesidad de «aclarar» algunos puntos relativos a las ayudas al sector del vino y a las frutas y hortalizas en la futura Política Agrícola Común (PAC), ante la posibilidad «probable» de que no entre en vigor el 1 de enero de 2028.

El asunto de los «periodos transitorios» entre la actual PAC y la próxima es «muy importante», dijo el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a su llegada a un Consejo de ministros de Agricultura.

«Muy probablemente esta PAC no podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2028. En función de las fechas, por tanto, hay que clarificar algunos aspectos de ese enlace entre uno y otro presupuesto. En particular en relación con la intervención sectorial del vino y con las organizaciones profesionales de frutas, y hortalizas, para que, efectivamente, podamos hacer las convocatorias correspondientes», dijo el ministro.

Por otra parte, Planas dijo que hoy se debatirá sobre la «Visión para la Agricultura» presentada hace exactamente un año por la Comisión Europea y de la que el hizo un balance «mixto».

Y añadió que los ministros van a abordar también cuestiones comerciales, y en particular el impacto de lo que ocurre en Oriente Medio, que se suma al tema de Ucrania, lo que crea una «situación muy compleja desde el punto de vista del petróleo y del gas, y también de los fertilizantes».

Además, el ministro dijo que aprovechará para pedir a Bruselas «prudencia» y «firmeza» en relación con los aranceles de Estados Unidos con vistas a evitar «más sobresaltos».

«A nuestros exportadores les interesa lógicamente la estabilidad (…) y le voy a pedir a la Comisión Europea no solo prudencia, sino también firmeza porque evidentemente no estamos para más sobresaltos desde el punto de vista de las relaciones comerciales y en relación con nuestras exportaciones», señaló.

Por último, Planas dijo sobre los acuerdos comerciales de la UE que son «una oportunidad» y mencionó en particular el de Mercosur, el nuevo con Australia y el futuro con India, y dijo que aunque España está contra el proteccionismo, apuesta por «defender aquellos sectores que son más vulnerables» en el marco de este tipo de acuerdos. EFE

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