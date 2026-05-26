Esposa de coronel retirado detenido en Nicaragua pide a Daniel Ortega fe de vida

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San José, 25 may (EFE).- Eugenia Valle Olivares, esposa del coronel retirado nicaragüense Víctor Boitano Coleman, crítico con los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pidió este lunes al Gobierno sandinista una fe de vida de su esposo, quien permanece detenido desde el 23 de abril de 2024.

La mujer dijo en un audio compartido con los medios, que el coronel —retirado por el Ejército de Nicaragua en 2007 tras publicar varios libros críticos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— está preso en condición de «desaparición forzada desde hace 772 días, al día de hoy, por el régimen de Nicaragua».

«Estoy alzando mi voz en nombre de los otros nueve presos que están en desaparición forzada, a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les ha puesto medidas cautelares y a algunos de ellos, como a mi esposo, medidas previsionales, las cuales el régimen ha hecho caso omiso», denunció.

«No sabemos si están vivos o están muertos. Exijo, en nombre de ellos, que le den fe de vida a los familiares», abogó Valle Olivares.

El 23 de abril de 2024, Boitano, de 65 años, «fue secuestrado por grupos vestidos de civil que invadieron su propiedad ubicada en el barrio Altamira, de Managua», según denunció entonces el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, integrado principalmente por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica.

Esa ONG ha indicado que el militar retirado «fue víctima de persecución, detención arbitraria en 2011 y de ser obligado a apartarse de la vida política» tras la publicación de sus libros.

Posteriormente viajó a Italia el 13 de mayo de 2018, volvió a Nicaragua en septiembre de 2023 a través de la frontera de Peñas Blancas que comparte con Costa Rica, y siete meses después fue encarcelado.

Según el Colectivo, la desaparición forzada, al igual que las detenciones arbitrarias y torturas, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y deben ser investigados, juzgados y sancionados.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria». EFE

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