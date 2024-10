Estado Islámico y Al Qaeda continúan representando una amenaza para Europa, según expertos

Madrid, 24 oct (EFE).- Los grupos terroristas Estado Islámico (EI) y Al Qaeda continúan representando una amenaza para Europa y Occidente en general, tanto a corto como a largo plazo, aseguraron este jueves en Madrid los expertos Aaron Zelin y Esther Zubiri, que advirtieron de la supuesta «simbiosis» entre Al Qeda y los talibanes afganos y de la adaptación del EI para continuar operando.

«Hoy en día vemos (al EI) controlando territorios en países africanos», dijo Aaron Zelin, que citó Mali, Nigeria o Somalia, durante su intervención en el 11º Foro sobre Terrorismo Global, organizado por el Instituto Elcano en Madrid.

Zelin, investigador del The Washington Institute for Near East Policy, explicó que el Estado Islámico, tras perder el territorio que logró dominar en Siria e Irak hace una década, logró expandir su influencia por África y reorganizarse en diferentes provincias para reforzar su coordinación internacional.

Aunque su presencia continúa en Afganistán y en Siria, especialmente en el este del país, donde incluso apunta que el grupo podría volver a hacerse con control de áreas de manera rápida, la tendencia ahora es el viaje de adeptos a países africanos, según el experto estadounidense.

Pero más allá de Africa, Zelin advirtió que «el EI, en los últimos años, ha sido bastante activo en la planificación de ataques en varias partes de Europa, en particular, incluso en España».

En este sentido, precisó que, desde 2023 y basándose en información pública difundida en España, ha habido una veintena de detenciones relacionadas específicamente con el Estados Islámico.

«Y creo que uno de los aspectos más destacados de España es que es un indicador de la actividad reciente del Estado Islámico, que, en términos generales, es la tendencia que se ve en Occidente en general», dijo.

Para Zelin, el El continúa buscando financiación para sus ataques y movilizando a sus seguidores, aunque por supuesto, no a los niveles que se vieron hace una década, cuando estos viajaban, sobre todo, a Siria e Irak.

En el ámbito global, destacó que en los dos últimos años se ha detectado un cada vez mayor uso de criptomonedas por parte de las células del EI y también que entre las «tendencias más importantes» que han sido identificadas está el «enorme crecimiento exponencial de los planes de ataques por parte del Estado Islámico».

Planes que en su gran mayoría han sido frustrados y que se concentran en Alemania y Austria, según él, «en gran parte» por la migración en el último lustro de personas de Asia central y «el reclutamiento entre los ciudadanos de Tayikistán Uzbekistán Kirguistán».

Finalmente, destacó el aumento de las detenciones de yihadistas y miembros del EI en América Central y del Sur y vaticinó que la actividad de estos grupos aumentará en estas zonas, aunque sin llegar a convertirse una cuestión muy preocupante.

Apuntó también que se detecta cada vez más la captación de niños, que apenas se daba en épocas anteriores, y lo achaca al uso de propaganda en redes sociales como TikTok, empleadas por un gran número de menores de edad.

La española Esther Zubiri, experta del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones relativo al EI y al Qaeda de la ONU, puso el acento en la «paciencia estratégica» de Al Qaeda, para advertir que el grupo estaría preparándose sin prisa para atentar en Europa u Occidente a largo plazo.

En este sentido, destacó su relaciones con los talibanes de Afganistán, con quienes dijo mantenía una relación «simbiótica».

Y al igual que Zelin, Zubiri consideró que aunque no hay que subestimar lo que ocurre en Afganistán, «ahora mismo, el teatro es África». EFE

