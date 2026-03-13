Estados Unidos asegura que no ataca a civiles, en relación al bombardeo de escuela en Irán

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Washington, 13 mar (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió este viernes en que Washington no ataca a civiles, en referencia a la investigación en curso sobre el bombardeo de una escuela en el sur de Irán que dejó unos 175 fallecidos en el primer día de la guerra.

«En este conflicto entre nosotros e Irán, solo hay una entidad que nunca ataca a civiles. Literalmente, nunca ataca a civiles. Nosotros no atacamos (civiles). Irán sí», declaró Hegseth en una rueda de prensa para informar sobre la situación en el decimocuarto día de la operación militar ‘Furia Épica’.

El secretario aseguró además que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha designado a un oficial externo para dirigir la investigación sobre el bombardeo.

«La investigación tomará el tiempo que resulte necesario para abordar todos los aspectos relacionados con este incidente», garantizó Hegseth, quien añadió que el proceso que se emplea en ataques dinámicos y operaciones similares llevadas a cabo por EE.UU. es de «muy alta fiabilidad».

El Pentágono investiga ahora su responsabilidad en lo que podría ser la peor matanza de civiles causada por Estados Unidos desde 2003.

«Llegaremos a la verdad y la compartiremos cuando la tengamos», aseguró Hegseth.

Tras días de dudas sobre la autoría del bombardeo, el diario The New York Times informó el miércoles que, de acuerdo con los hallazgos preliminares de la investigación, EE.UU. fue el responsable del ataque al colegio de primaria Shajarah Tayyebeh, que dejó unas 175 víctimas, la mayoría niñas pero también maestros y padres.

El diario, que cita a funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con la materia, asegura que el ataque del 28 de febrero contra el edificio del centro se debió a un error de selección de objetivo por parte del Ejército de Estados Unidos, que también atacó una base de la Guardia Revolucionaria iraní adyacente a la escuela.

Preguntado por esa información, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta ahora ha acusado a Irán del ataque al colegio, dijo el miércoles a la prensa que «no sabe nada al respecto». EFE

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