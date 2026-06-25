Estados Unidos despliega equipos de rescate en Venezuela tras los terremotos

Compartir

1 minuto

Washington, 25 jun (EFE).- Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela tras los dos potentes terremotos que azotaron el país el miércoles, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

«Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles», declaró a la prensa durante una visita oficial a Baréin. EFE

er/rf