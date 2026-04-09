Estados Unidos permite a personal de su embajada en Nigeria dejar el país por inseguridad

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Nairobi, 9 abr (EFE).- Estados Unidos ha autorizado al personal no esencial de su embajada en Nigeria a abandonar la legación por el empeoramiento de la seguridad en el país africano, informó la misión diplomática.

«El 8 de abril de 2026, el Departamento de Estado autorizó a los empleados del Gobierno estadounidense no esenciales y a sus familiares a abandonar la Embajada de Estados Unidos en Abuya debido al deterioro de la situación de seguridad», afirmó la legación en un comunicado que recogen este jueves medios locales.

También desaconsejó a los estadounidenses viajar a 23 de los 36 estados que integran el país por problemas de seguridad como «terrorismo, crimen y secuestros».

«Los terroristas siguen planeando y perpetrando ataques en Nigeria. Colaboran con bandas locales para expandir su influencia», advirtió la embajada.

El pasado 9 de marzo, la misión diplomática estadounidense avisó a sus nacionales de «una posible amenaza terrorista contra instalaciones y escuelas vinculadas a Estados Unidos» en el país africano.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos lanzó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

Asimismo, algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de «terroristas». EFE

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