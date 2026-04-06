Estallan protestas en Pakistán por un aumento de más del 40 % en los precios del petróleo

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Islamabad, 6 abr (EFE).- Decenas de personas salieron este lunes a las calles de la ciudad portuaria de Karachi, la mayor de Pakistán, para protestar contra el último aumento de los precios del petróleo y la creciente inflación en plena crisis petrolera mundial por el conflicto en Irán, informó la Policía.

«Varios comerciantes han llegado al Club de Prensa en 10 o 12 carruajes para protestar contra el aumento de los precios del petróleo”, declaró a EFE Shabir Hussain, un funcionario del centro de control policial de Karachi.

El Gobierno paquistaní anunció el pasado jueves un aumento del 43 % en los precios de la gasolina y el diésel, hasta alcanzar las 520,35 rupias paquistaníes (1,87 dólares) por litro, y el precio del diésel de alta velocidad (HSD) subió aproximadamente un 55 por ciento, hasta los 458,40 rupias (1,65 dólares).

Ante la masiva indignación en redes sociales, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se vio obligado a recular parcialmente horas después, reduciendo el precio en 80 rupias (0,29 dólares).

Durante los últimos días se han efectuado concentraciones en varias ciudades del país, como Karachi, Hyderabad, Sukkur o Jacobabad y, en general, a lo largo de toda la provincia de Sindh, añadieron las autoridades.

En las protestas participaron comerciantes y sindicatos, así como los partidos de oposición Pakistan Tehreek-e-Insaf y el Awami Tehreek.

Los manifestantes portaban pancartas que exigían la retirada inmediata del impuesto sobre el petróleo y un aumento salarial acorde con el coste de la vida.

La dependencia de Pakistán del combustible importado ha dejado al país a merced de la volatilidad del mercado internacional, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz, vital para el suministro en Asia.

Esta es la segunda revisión al alza del precio del petróleo en apenas un mes. En marzo, el Gobierno ya había incrementado los precios tras el inicio de las hostilidades.

Pakistán, sumido en su peor crisis financiera en décadas, se encuentra actualmente bajo el dictado del Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige la eliminación total de subsidios para evitar la quiebra técnica de un país cuyas reservas de divisas están al límite por el coste de la deuda y la parálisis comercial con Irán. EFE

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