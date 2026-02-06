Estatal de electricidad prevé apagones en el 57 % de Cuba en el horario de mayor demanda

2 minutos

La Habana, 6 feb (EFE).- La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este viernes apagones durante toda la jornada que dejarán sin corriente al 57 % de Cuba durante el horario de mayor demanda de energía en la tarde-noche.

La isla caribeña atraviesa una crítica situación energética agravada desde el verano de 2024 con apagones diarios y prolongados.

El pésimo estado de las centrales termoeléctricas, con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas del Estado cubano para comprar combustible forman parte de las causas, según ha dicho La Habana.

A ello se suman ahora las presiones del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones a los países que le vendan petróleo a Cuba.

La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.394 MW megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.730 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.760 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

El informe de la UNE ha dejado de especificar desde mediados de enero la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, un dato clave para constatar el efecto del fin del petróleo venezolano para Cuba.

Sin embargo, por el resto de cifras publicadas, todo parece indicar que el número de motores parados está en máximos en los últimos días, por encima de los 1.000 MW.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

