Estatal Pemex admite fuga de hidrocarburo en Golfo de México y aparta a tres funcionarios

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Ciudad de México, 16 abr (EFE).- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) separó del cargo a tres funcionarios tras confirmar que una fuga en un oleoducto de su complejo en Cantarell, en la Sonda de Campeche, originó un derrame de hidrocarburo que ha contaminado las costas del Golfo de México desde febrero pasado, según expusieron este jueves autoridades federales y el director de la petrolera.

En conferencia de prensa, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, sostuvo que los hallazgos surgieron del cruce entre bitácoras de embarcaciones, imágenes satelitales y análisis científicos, y derivaron en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“No es una plataforma donde ocurrió el incidente; fue un oleoducto de 36 pulgadas”, precisó durante la presentación oficial, en la que también se aclaró que la zona afectada corresponde a un área con alta concentración de ductos en el activo complejo petrolero de Cantarell.

Rodríguez Padilla detalló que un sobrevuelo detectó el 6 de febrero presencia de aceite cerca de una plataforma de la zona, tras lo cual se instalaron barreras de contención y comenzó la recuperación de aguas oleosas.

Sin embargo, dijo, fueron necesarias 48 horas para localizar el origen exacto de la emanación por el mal tiempo, el tirante de agua y la compleja red de ductos en el lecho marino.

Según su relato, el 8 de febrero buzos especializados ubicaron la fuga en el oleoducto y la reparación concluyó el 18 de febrero.

También señaló que la válvula principal se cerró hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectarse la fuga, uno de los elementos que forman parte de las irregularidades reportadas.

Por ello, informó que fueron apartados el subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, el coordinador de control marino, derrames y residuos, y el líder de derrames y residuos.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, afirmó que “existe evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo” en las inmediaciones de instalaciones de Pemex y explicó que el grupo de especialistas analizó más de 70 imágenes satelitales del Golfo.

De acuerdo con esa revisión, entre el 4 y el 17 de febrero se observaron manchas con extensiones de al menos 18, 47 y hasta 75 kilómetros.

Los modelos computacionales sugieren, añadió, que la mancha se desplazó hasta costas de Veracruz a partir del 24 de febrero y pudo continuar hacia el norte de Veracruz y Tamaulipas.

En paralelo, la Marina encabezó la respuesta operativa con 3.365 miembros, 25 buques y embarcaciones, nueve aeronaves, drones aéreos y submarinos y 18.500 metros de barreras de contención, de los cuales 5.100 ya fueron instalados en el complejo Cantarell.

Las autoridades reportaron además la atención de 48 playas y la recolección de 915 toneladas de residuos mezclados con arena, palizada y sargazo.

A partir de imágenes satelitales, organizaciones ambientalistas denunciaron que el derrame de hidrocarburo inició entre el 11 y el 17 de febrero en aguas del estado de Campeche, sureste del país, y señalaron que el derrame se extendió por los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas y sumaba un total de 933 kilómetros de línea de costa afectada, abarcando la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del golfo de México. EFE

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